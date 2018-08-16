"Ничего не помнит": появилась информация о выжившей под завалами моста в Генуе украинке

Украинка Наталья Елина, которая вместе с мужем-молдаванином оказалась под завалами моста в Генуе, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице и ничего не помнит о трагедии.

Об этом OBOZREVATEL рассказал их друг, итальянский журналист Паскуаль де Роза. С супругами сейчас работают эксперты-психологи.

"Евгений Бабин и Наталья Елина проживают в Санта-Мария-Капуа-Ветере, что в провинции Казерта на юге Италии. Они - мои близкие друзья, которые купили исторический бизнес моей семьи. Евгений - парикмахер, Наталья - визажист", - рассказал OBOZREVATEL Паскуаль.

Наталия и Евгений Facebook потерпевших

Евгений - парикмахер Facebook потерпевших

Наталия работает косметологом Facebook потерпевших

В тот трагический день, 14 августа, Наталья и Евгений отправились на отдых. "Они поехали отдыхать в Ниццу, во Францию, и как раз оказались на мосту, когда он рухнул. Их сын пытался с ними связаться по телефону. Но трубку взял спасатель и сказал, что они вытаскивают их из-под обломков", - рассказывает подробности Паскуаль. Машина Натальи и Евгения упала с высоты 80 метров.

Вместе с сыном Facebook потерпевших

Наталью и Евгения отвезли в больницу Сан-Марино в Генуе, их госпитализировали в отделение с красным кодом - самым опасным для жизни. Пока они там и находятся.

"Сейчас их жизни ничего не угрожает. У них серьезные травмы, врачи до конца всего не говорят. Мы молимся за них и ждем. Это настоящее чудо, что они живы. Нам удалось услышать по телефону их на минутку. Они ничего не помнят о трагедии, с ними работает команда экспертов-психологов. Сейчас с ними наш двоюродный брат, он полицейский. А их младший сын живет с нами. Мы очень к ним привязаны", - говорит Паскуаль.

Пострадавшие ничего не помнят о крушении Facebook потерпевших

Прокурор города заявил, что обрушение автомобильного моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки. Сейчас проводятся проверки относительно строительства моста и работ по его обслуживанию.

Состояние моста в 2017-м

Виадук Польчевера располагался над промзоной, железнодорожными путями и рекой. Его общая длина — 1102 метра, дорога проходила на высоте 45 метров от земли. Конструкция была возведена еще в 1960-х годах. По данным прессы, реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа в итальянском городе Генуя. Десятки автомобилей оказались под завалами, по официальным данным погибло 35 человек.