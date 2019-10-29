'Мы много лет пересекались!' Богдан сделал признание о 'смотрящем' за Минюстом

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что характеристика его знакомого, юриста Андрея Довбенко, как "смотрящего" за Министерством юстиции, не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что ничего из того, что предъявляют адвокату, "официально не подтверждено". Об этом чиновник заявил в интервью "УП".

"Мы все много лет пересекались на этом рынке. И то, что он "смотрящий" был от Минюста — ну, извините. Меня тоже называли разными именами, но ни сегодня, ни в этот период никто ему никаких официальных подозрений или обвинений не выдвигал", — сказал Богдан.

Глава ОП также поделился деталями о своей громкой поездке на свадьбу юриста в Сен-Тропе на День Независимости в Украине.

Так, по его словам, с женой Довбенко он знаком более 12 лет. А на торжество на французский курорт они пригласили его задолго до самого события.

"Я ее знаю очень давно. И Аня Огренчук — одна из лидеров адвокатского рынка в своем сегменте, как и Андрей Довбенко — один из лидеров рынка адвокатских услуг... И договоренность об этой свадьбе была год назад, где-то в октябре прошлого года", — отметил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом, в Сен-Тропе, кроме главы ОП Андрея Богдана, присутствовали судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа". Также на мероприятии заметили судей Хозяйственного суда Киева Викторию Джарты и Елену Чинчин, а еще российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram