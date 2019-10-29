Главная Новости
29 октября • обновлено в 12:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Мы много лет пересекались!" Богдан сделал признание о "смотрящем" за Минюстом

691 Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что характеристика его знакомого, юриста Андрея Довбенко, как "смотрящего" за Министерством юстиции, не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что ничего из того, что предъявляют адвокату, "официально не подтверждено". Об этом чиновник заявил в интервью "УП".

"Мы все много лет пересекались на этом рынке. И то, что он "смотрящий" был от Минюста — ну, извините. Меня тоже называли разными именами, но ни сегодня, ни в этот период никто ему никаких официальных подозрений или обвинений не выдвигал", — сказал Богдан.

Новости
Яхта, дорогой ресторан и гимн: как и где Богдан отгулял День независимости

'Мы много лет пересекались!' Богдан сделал признание о 'смотрящем' за Минюстом

Глава ОП также поделился деталями о своей громкой поездке на свадьбу юриста в Сен-Тропе на День Независимости в Украине.

Так, по его словам, с женой Довбенко он знаком более 12 лет. А на торжество на французский курорт они пригласили его задолго до самого события.

"Я ее знаю очень давно. И Аня Огренчук — одна из лидеров адвокатского рынка в своем сегменте, как и Андрей Довбенко — один из лидеров рынка адвокатских услуг... И договоренность об этой свадьбе была год назад, где-то в октябре прошлого года", — отметил Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом, в Сен-Тропе, кроме главы ОП Андрея Богдана, присутствовали судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа". Также на мероприятии заметили судей Хозяйственного суда Киева Викторию Джарты и Елену Чинчин, а еще российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Офис президента свадьба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel