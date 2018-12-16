МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Мы мечтали о его свободе'': в Европе сделали выпад в адрес России из-за Сенцова

Читать материал на украинском

В ходе церемонии вручения премий Европейской киноакадемии 15 декабря вспомнили об узниках Кремля – украинском кинорежиссере Олеге Сенцове и художественном руководителе московского театра "Гоголь-центр" Кирилле Серебренникове.

Соответствующее видео появилось в Facebook. Разместив на огромных экранах фото политзаключенных, члены Киноакадемии выступили с пронзительной речью. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"То, что происходит с Олегом Сенцовым – огромное неуважение к культуре и свободе творчества. Мы должны говорить о тех, кто из-за цензуры и несвободы не может сейчас ответить ", – сказала член Европейской киноакадемии Агнежка Олланд.

Новости
"Я выжил!" Сенцов написал пронзительное письмо из колонии
''Мы мечтали о его свободе'': в Европе сделали выпад в адрес России из-за Сенцова

Скриншот из видео

Заместитель главы Европейской киноакадемии Майк Доуни также подчеркнул незаконность ареста украинского режиссера. "Год назад я стоял на этой сцене и мечтал, что сегодня мы с Олегом Сенцовым будем вместе здесь праздновать его свободу", – произнес он.

''Мы мечтали о его свободе'': в Европе сделали выпад в адрес России из-за Сенцова

Скриншот из видео

"Олег не сдастся! И вся Киноакадемия его в этом поддержит. Борьба за свободу и политическую справедливость продолжается, и мы вместе с Олегом Сенцовым!" – под гул аплодисментов сказал Доуни.

Фильм Серебренникова "Лето" получил в этом году премию Европейской киноакадемии лучшему художнику-постановщику. "Его арест посылает творческому сообществу России четкий сигнал – если кто-то посмеет поставить под сомнение идеологию государству, то станет следующим", – с горечью подчеркнула Олланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря в Страсбурге прошло вручение Премии имени Сахарова, присужденной Олегу Сенцову. Вместо него на вручение престижной награды приехала двоюродная сестра Наталья Каплан.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
18
Смешно
7
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ИГИЛ плавненько превратился в УГУЛ!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизации,агрессивна и лживая как всегда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сейчас бы моё мнение спросили о заключённых в Европе
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наши блоги