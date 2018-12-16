''Мы мечтали о его свободе'': в Европе сделали выпад в адрес России из-за Сенцова

В ходе церемонии вручения премий Европейской киноакадемии 15 декабря вспомнили об узниках Кремля – украинском кинорежиссере Олеге Сенцове и художественном руководителе московского театра "Гоголь-центр" Кирилле Серебренникове.

Соответствующее видео появилось в Facebook. Разместив на огромных экранах фото политзаключенных, члены Киноакадемии выступили с пронзительной речью. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"То, что происходит с Олегом Сенцовым – огромное неуважение к культуре и свободе творчества. Мы должны говорить о тех, кто из-за цензуры и несвободы не может сейчас ответить ", – сказала член Европейской киноакадемии Агнежка Олланд.

Скриншот из видео

Заместитель главы Европейской киноакадемии Майк Доуни также подчеркнул незаконность ареста украинского режиссера. "Год назад я стоял на этой сцене и мечтал, что сегодня мы с Олегом Сенцовым будем вместе здесь праздновать его свободу", – произнес он.

Скриншот из видео

"Олег не сдастся! И вся Киноакадемия его в этом поддержит. Борьба за свободу и политическую справедливость продолжается, и мы вместе с Олегом Сенцовым!" – под гул аплодисментов сказал Доуни.

Фильм Серебренникова "Лето" получил в этом году премию Европейской киноакадемии лучшему художнику-постановщику. "Его арест посылает творческому сообществу России четкий сигнал – если кто-то посмеет поставить под сомнение идеологию государству, то станет следующим", – с горечью подчеркнула Олланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря в Страсбурге прошло вручение Премии имени Сахарова, присужденной Олегу Сенцову. Вместо него на вручение престижной награды приехала двоюродная сестра Наталья Каплан.