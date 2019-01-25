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''Мы их вжарили!'' Береза раскрыл детали конфликта с пропагандистами Кремля в Страсбурге

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Российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов после конфликта между кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой и членами украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об "информационной атаке" на своей странице в Facebook написал внефракционный народный депутат Борислав Береза. Он пояснил, что после его стычки со Скабеевой в комментариях к его постам резко увеличилось количество "ольгинских ботов и идиотов" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Но раз такая истерика, то мы их вжарили. Было бы им безразлично – они бы молчали. А пока эти собаки гавкают – наш караван движется дальше. Пусть гавкают. Это все, что им осталось", – высказался нардеп.

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Борислав Береза и Скабеева

Борислав Береза и Скабеева

Скриншот

Напомним, что 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Скабеева и Геращенко

Скабеева и Геращенко

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил украинскому внефракционному депутату Бориславу Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Борислав Береза
Место
ФранцияСтрасбург
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
хохлы.Вот Беpеза -Бляхеp или Евpобляхеp,или укpобляхеp.?Сколько у него национальностей и гpажданств?.?Имею сведения,что Беpеза это псевдоним.А настоящая фамилия Бляхеp/.И втоpое гpажданство-Изpаиль,откуда он и пpибыл,скpвываясь от пpизыва в аpмию.А депутат по Конституции не должон иметь два гpажданства.Только Коломойскому можно иметь тpи.И Поpошенко два.Остальным -НИЗЗЯ.Кто скажить слово?
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Петров Игорь
Петров Игорь
...ползает самка аленя по ПАСЕ, сама с собой разговаривает...где психиатры?.. хорошо, что никого не покусала,бешенство заразно.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Петров Игорь, А я думаю,че у тебя все вpемя пена изо pта лезет...А оно вон че...
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
На собак были похожи как раз представители Руины
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