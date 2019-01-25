''Мы их вжарили!'' Береза раскрыл детали конфликта с пропагандистами Кремля в Страсбурге

Российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов после конфликта между кремлевской пропагандисткой Ольгой Скабеевой и членами украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об "информационной атаке" на своей странице в Facebook написал внефракционный народный депутат Борислав Береза. Он пояснил, что после его стычки со Скабеевой в комментариях к его постам резко увеличилось количество "ольгинских ботов и идиотов" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Но раз такая истерика, то мы их вжарили. Было бы им безразлично – они бы молчали. А пока эти собаки гавкают – наш караван движется дальше. Пусть гавкают. Это все, что им осталось", – высказался нардеп.

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Борислав Береза и Скабеева Скриншот

Напомним, что 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Скабеева и Геращенко Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил украинскому внефракционному депутату Бориславу Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

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