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15 ноября • обновлено в 16:09
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"Мы их создали!" Фарион объяснила, почему Россия не может без Украины

1.5т
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Народный депутат VII созыва от "Свободы", языковед Ирина Фарион считает, что Россия не может жить без Украины, поскольку наша страна создала ее.

Именно этим и объясняется повышенный интерес оккупантов к украинским проблемам и их постоянное обсуждение на пропагандистских эфирах, отметила Фарион в интервью для "Юркевич. Акценты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они бесконечно с утра до ночи на своих каналах говорят об Украине. Что это значит? Что мы кривое зеркало их. Они не могут себе представить своей государственной и национальной жизни без Украины. И это понятно почему. Мы их создали во второй половине ХІІ века!" – отметила Фарион.

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Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скриншот видео

Кроме того, добавила она, во второй половине ХVІІ века практически вся украинская интеллектуальная элита выехала на территорию современной России.

"Наш Феофан Прокопович, бывший ректор Киево-Могилянской коллегии, а затем академии возглавил Синод православной церкви, стал правой рукой Петра І. Наши церковники потянулись туда длинными рядами. Костями казаков был выложен фундамент Петербурга. В ХІХ веке мощная интеллектуальная среда во главе с Николаем Костомаровым возникла в Петербурге. Им реально очень сложно оторваться от украинской проблематики, генов и культуры!" – выразила уверенность Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фарион жестко обратилась к скандальному нардепу от "Слуги народа" Максу Бужанскому. Ее возмутили украинофобские высказывания парламентария и попытки борьбы с украинским языком. Языковед обозвала оппонента "дурным быком".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Тег
ВО Свобода
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Комментарии
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руденко владимир
руденко владимир
Украинцы создали?....не знаю...но точно участвовали в создании империи....Галичане кстати в этом не принимали участия...они строили Австрийскую империю...так странно слышать от Львовян...что Донецк это наша исконная земля...
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Pooh Vini
Pooh Vini
На расии за многонациональностями и капаца не найдеш
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пойду тоже косяк забью)))))
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