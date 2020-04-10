"Мы хотим жить!" Мэр Монастыриска опроверг, что врачи записали нашумевшее обращение к Зеленскому

В видеобращении людей из Монастыриского района Тернопольской области к президенту Украины не было ни одного врача.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил мэр Монастыриска Андрей Старух.

"Среди тех людей, кто есть в обращении, нет ни одного врача. Да, есть необходимость в обеспечении больниц, это правда. Также правда, что с самого начала не хватало средств защиты", – сообщил он.

Старух опроверг, что врачи записали обращение к Зеленскому

Глава города отметил, что на данный момент они обеспечены всем необходимым для больниц.

"У нас есть лекарства на 7-10 дней, на две недели средств защиты. При таком темпе развития события этими вещами мы обеспечены. Также есть аппараты искусственной вентиляции легких и выделили деньги на приобретение новых", – добавил Старух.

Напомним, что община Монастыриского района записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за эпидемии коронавируса. Люди на видео просили о помощи: "мы еще живы и хотим жить".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса в стране.