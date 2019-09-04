"Мы хотим дышать": под Киевом дети трогательно поделились криком души из-за экокатастрофы

Дети из села Подгорцы Обуховского района Киевской области, где находится самый большой полигон мусора, записали видеообращение с просьбой очистить город от вони.

Трогательный ролик появился в YouTube. На нем дети в противогазах поют песню, призывая власть обратить внимание на проблему свалки в Подгорцах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Взрослые, что оставите вы нам? Эту пустыню и этот вандал? Откройте глаза, сохраните красоту!" – говорят дети.

Дети обратились к властям Скриншот с видео

Напомним, полигон ТБО №5 в Подгорцах, принимающий до 50% всего мусора киевлян, сейчас переполнен. Общая площадь свалки составляет 63,7 га. Сейчас там собралось более 10 млн тонн бытовых отходов. За годы эксплуатации высота мусорного слоя поднялась до 90 м.

В КГГА обещали провести рекультивацию полигона и в результате превратить его в безопасную территорию, покрытую газоном до 1 октября 2018 года. Впрочем, полигон продолжает заполняться мусором. Радиус экологической катастрофы достигает 15 километров.

Дети сняли клип в противогазах Скриншот с видео

Дети оригинально поделились болью со взрослыми Скриншот с видео

Дети просят власти решить проблему Скриншот с видео

Как писал OBOZREVATEL, свалка под Борисполем может стать причиной авиакатастроф. Ведь там может повториться такая же ситуация, как произошла в подмосковном Жуковском.

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