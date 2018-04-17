Субсидии и трудовой стаж для заробитчан: Рева раскрыл детали

В правительстве рассматривают вариант о начислении субсидий и трудового стажа украинцам, которые работают за границей.

Как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, таким образом предлагается стимулировать граждан к добровольному страхованию, передает "112 канал".

"Мы предлагаем стимулировать их (людей, работающих за границей. - Ред.) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца. За 3 месяца минимальный взнос - это 2500 грн, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", – отметил чиновник.

Рева

Как сообщал "Обозреватель", сейчас в Украине миллионы субсидиантов проходят верификацию. Министерство финансов отправляет в органы соцзащиты уведомления о возможных нарушениях.

Только в этом году в "черный список" попали более 170 тыс. семей.