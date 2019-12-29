У меня для вас две новости, одна хорошая, другая - плохая.

Хорошая: кажется, я стала украинкой и начинаю ср*ться с теми, с кем вообще-то мне по пути и у нас общее мнение.

Плохая: я в том меньшинстве, которое готово закрыть глаза на несправедливость, но вытащить людей из ада. Да х*й с этими беркутовцами, если это цена жизни тех, кто уже прошел через адские пытки. Я только мельком проскочила как родственник полит.заключенного, которого пытали, я всего лишь двоюродная сестра. А ведь у них есть родители, супруги, дети. Мне было тяжело, а им-то каково? Да, я понимаю чувства родственников Небесной сотни, но эти беркутовцы уже не вернут им близких, зато в обмен на них можно спасти тех, кого спасти еще можно.

Да, я 5 лет билась даже не столько за Олега Сенцова, сколько за справедливость. Но я готова положить болт на справедливость и на свои ценности, если на весах жизни людей, стоявших за Украину. Их нужно вытаскивать. И я согласна, что не любой ценой. Но речь идет только об обмене людей на людей, про территории речь не идет.

Я понимаю, что это не закончит войну, я понимаю, что пленных и полит.заключенных становится все больше, и я понимаю, что путинская РФ может набрать заложников сколько угодно. И я вижу два направления: кардинально изменить ситуацию в пользу Украины (тут пока проигрываем) и спасти тех, кого можно спасти (тут дается шанс, давайте его не про*бём). А беркутовцы все равно будут наказаны, когда победит Украина, в чьей победе я не сомневаюсь.

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