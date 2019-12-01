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1 декабря • обновлено в 22:09
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"Мы должны быть едиными!" Зеленский выступил с мощным обращением к украинцам

17.1т
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Президент Владимир Зеленский сделал заявление о годовщине проведения референдума за независимость Украины.

В Facebook он напомнил, что "28 лет назад украинцы решительно поддержали Акта провозглашения независимости.

"90% украинский в Закарпатье и Волыни, в Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке Родины, сказали: Украина – быть!" – написал Зеленский.

Президент отметил, что это на самом деле большой праздник, поскольку "в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране".

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Зеленский также указал на обрыв связей с СССР со сменой поколений. "Сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. И это – наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!" – добавил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 1 декабря отмечает годовщину проведения референдума за независимость, который состоялся в 1991 году и подтвердил Акт провозглашения независимости Украины, принятый Верховной Радой.

В тот день 90,92% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?"

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОТУЖИЛСЯ - И ВЫДАЛ ПОТУЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ!!! :-))))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
За это предательство скоро придёт страшная расплата. Прежде братский народ будет и купать вину перед русскими кровью, землёй и хлебом!
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тимчук нина
тимчук нина
Franta Bonanta, А почему хлебом, снова нам устроят голодомор?.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Если бы люди Юго-Востока тогда знали как хохля поступит с русским языком...никакой украины тогда бы и не случилось.. Лоханулись..поверили хохлам немытым
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Lyakhov Yuri, кугут вонючий, на Вашей убогой "дермове балакают только в Цаповке, Мандрыковке и Чмыровке. :-)))
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Кучерявый Андрей, Утихомирься, лысый. Твой Усть-Залупенск - это совсем не юговосток...
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