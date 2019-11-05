"Мы действительно сепары!" Донетчане ответили Зеленскому по "трем шагам" к миру на Донбассе

Жители оккупированных территорий Донбасса рассказали, считают ли они себя сепаратистами и каким видят будущее своего края, ответив на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных трех шагах по достижению мира на востоке страны.

Видеоподборку с высказываний Зеленского и реакции на них жителей Донецка сделали журналисты проекта "Донбасс.Реалии" от "Радио Свобода". Она опубликована в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, речь шла о завершения горячей фазы войны, примирения людей и реинтеграции.

Жители "Л/ДНР" "Антикор"

Например, людям показали выступление Зеленского, где он спрашивал в украинцев: могут ли они представить себе картину, что однажды приедут в Донецк и, надев футболку с национальной символикой и окутавшись государственным флагом Украины, выйдут в таком виде на улицу.

На это донетчане, в большинстве, ответили отрицательно.

"Мне кажется, что это в области фантастики", "Это его мечты. Но ни им, ни кем-либо другим они не смогут воплотиться", "Пусть мечтает. Ми, донетчане, доброжелательный народ", "Пусть пройдутся, вопросов нет. Нас ни к чему это не обязывает, их тоже. Мы не противники, а друзья, можно сказать", "Ну, это кинокомедия. У него все предложения — одно исключает другое. Это все возвращается к тому же, что было при Порошенко", "Сейчас, когда людей уже столкнули лбами и пошли противоречия, это будет их раздражать. Им будет неприятно и даже противно, с ненавистью будут относиться", — поделились мнением они.

Скриншот из видео

Также вероятно, предположил президент, что наших граждан из Донецка и Луганска, независимо от их отношения к "Л/ДНР", без исключения будут называть "сепарами". И в этот раз мнения людей разделились: одни поддержали его, отметив, что и сами считают себя таковыми, другие же отрицали.

Скриншот из видео

"Это не ругательства. Ми действительно "сепары". Ну а что, нет? У нас другие ценности, мы по-другому смотрим на то, что нас окружает", "Ну какие мы "сепары"? Мы обычные люди — как на той стороне, так и здесь", "Нам уже все равно, как нас называют", "Глупости это, никакие не "сепары". Человек должен быть свободен и чувствовать себя комфортно, иметь свои права и свободы. А Галичина навязывает нам свои культуру, героев. Это нам не подходит", — прокомментировали донетчане.

Неоднозначными были их высказывания и касаемо риторического вопроса о возврате оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины, а также примирения жителей западных и восточных областей.

Скриншот из видео

"Для того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, она должна покаяться за то, что сделала!", "Они должны просить прощения, они — перед нами... Пока между людьми кровь, думаю, не скоро все это будет. Они не согласятся, так как тоже очень много потеряли. Имею в виду тех матерей, которым приходили похоронки. А у нас вообще — мы детей теряли. Нас обстреливали. Не мы же пришли к ним на западную Украину!", "Пока эти нацики руководят там во главе с Аваковым… Так что я Соловьева каждый день смотрю", "Автономия, что угодно, лишь бы войны не было!", "Должно пройти какое-то время, и даже ни одно поколение, чтобы это все забылось", — подытожили донетчане.

Отметим, что в соцсети это видео собрало около двух тысяч "лайков" и столько же репостов, а также почти тысячу комментариев пользователей, мнения которых об обсуждаемой теме тоже разделились.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля над Донбассом нужно пройти три последовательных этапа. Об этом он сказал во время Инвестиционного форума в Мариуполе, отметив, что, называя эти этапы, опирается на международный опыт.

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