"Мы что, зона?" Новшества оккупантов разозлили жителей Крыма

В оккупированном Россией Джанкое (Крым) установили забор, а также ворота между перроном железнодорожного вокзала и автовокзалом.

На это обратил внимание блогер "Крымский Бандеровец" в Twitter. Местных жителей возмутило, что полуостров буквально превращается в "зону".

"Пока рашисты из Санкт-Петербурга прут в Крым на поезде (а переть им 44 часа), оккупанты в Джанкое установили забор и ворота между автовокзалом и перроном железнодорожного вокзала. Жители города, который до оккупации встречал 100 поездов в сутки, комментируют", – написал блогер.

"Поверх ворот и заборов еще колючку натянуть и вышки с автоматчиками поставить", – язвят в сети.

Крым. Пока рашисты из Санкт-Петербурга прут в Крым на поезде (а переть им 44 часа), оккупанты в Джанкое установили забор и ворота между автовокзалом и перроном железнодорожного вокзала. Жители города, который до оккупации встречал 100 поездов в сутки, комментируют: pic.twitter.com/qXTHKYtJBa — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 23, 2019

В Крыму установили заборы Twitter Крымский бандеровец

В Крыму установили заборы Twitter Крымский бандеровец

В Крыму установили заборы Twitter Крымский бандеровец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ярый фанат Путина признался в серьезной проблеме в Крыму. Он посоветовал не ехать на полуостров

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