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24 декабря • обновлено в 11:52
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"Мы что, зона?" Новшества оккупантов разозлили жителей Крыма

1.6т
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В оккупированном Россией Джанкое (Крым) установили забор, а также ворота между перроном железнодорожного вокзала и автовокзалом.

На это обратил внимание блогер "Крымский Бандеровец" в Twitter. Местных жителей возмутило, что полуостров буквально превращается в "зону".

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"Пока рашисты из Санкт-Петербурга прут в Крым на поезде (а переть им 44 часа), оккупанты в Джанкое установили забор и ворота между автовокзалом и перроном железнодорожного вокзала. Жители города, который до оккупации встречал 100 поездов в сутки, комментируют", – написал блогер.

"Поверх ворот и заборов еще колючку натянуть и вышки с автоматчиками поставить", – язвят в сети.

В Крыму установили заборы

В Крыму установили заборы

Twitter Крымский бандеровец

В Крыму установили заборы

В Крыму установили заборы

Twitter Крымский бандеровец

В Крыму установили заборы

В Крыму установили заборы

Twitter Крымский бандеровец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ярый фанат Путина признался в серьезной проблеме в Крыму. Он посоветовал не ехать на полуостров

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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фил филька
фил филька
какие это жители крыма тут уже сто раз показывали и доказывали) хотя упоротость этих комментаторов с головой выдает этих страдающих обиженок и без всяких доказательств)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине ничего не ремонтируют и не строят и не знают, для чего нужны заборы
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