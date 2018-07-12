"Мы были в шоке": россияне пожаловались на ненависть в Крыму

Местные жители аннексированного Крыма ненавидят приехавших из России граждан, особенно военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Об этом пишет в своем Twitter "КРЫМский бандеровец".

"Жители Джанкоя (и не только) ненавидят понаехавших. Особенно военных, которые строят свой мирок, в котором нет места местным жителям. Местные предлагают гнать "понаехов" так же, как они гонят нас с нашей земли", - написал он.

В частности, он выложил скрин с одного из крымских форумов, на которых крымчане возмущаются поведением российских военных и их привилегированным положением. Приезжие на полуостров из разных городов РФ после аннексии в ответ выражают непонимание такой ненависти к ним.

В комментарии также отмечается, что на полуостров прибыло достаточно много российских силовиков.

"Там море ФСБшников завезли + ихтамнеты. А те с собой семьи в*тные притащили. В Армянске и Красноперекопске аналогично. Для них и дома строят с детскими садами, в медучреждениях без очередей, а местные лапу сосут", - добавил он.

Пользователи сети поддержали негодование жителей Крыма.

"Когда понаехов будет большинство, начнётся строительство резерваций или переселение в северные районы", "Представляете, как потом всех этих барнаульских, благовещенских и мухосранских трудно будет вышвыривать из нашего украинского Крыма? Под вопли европейских толерастов", "На первом этапе, нужно обнести заборами места проживания военнослужащих, чтобы не пойми кто там не шлялся. На втором этапе - места проживания местного населения", - пишут они.

Крым. Жители Джанкоя (и не только) ненавидят понаехавших. Особенно военных, которые строят свой мирок, в котором нет места местным жителям. Местные предлагают гнать понаехов так же, ка они гонят нас с нашей земли. Нажмите на скрин pic.twitter.com/gZh4ybkN29 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Крыма, которые фактически весь год живут на заработанные летом деньги, пожаловались, что такого "бедного" года еще не было.