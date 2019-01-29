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''Мы - агрессоры!'' Скандальная Скабеева в эфире признала Донбасс украинским

4.5тЧитать материал на украинском

Скандально известная пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире "60 минут" признала, что Донбасс – является Украиной, а Российская Федерация – агрессором.

Такое заявление она сделала в ответ на обвинения одного из участников программы в том, что Россия не помогает жителям оккупированного ею же Донбасса.

"При строительстве "Потока-2", почему вы не помогаете Донбассу – Харцизскому трубному заводу – и не используете трубу там, чтобы помочь жителям Донбасса, чтобы они выживали?" - спросил Вячеслав Редько, представленный как общественный деятель из Украины.

На что Скабеева заявила: "Слушайте, потому что мы – агрессор, простой ответ. Вы определитесь с терминологией, наконец-то! Мы же – агрессоры, а Донбасс – является Украиной!"

Внимание! Видео содержит пропаганду!

Новости
Почему Скабеева стала такой мерзкой?

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

  • Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

  • Также украинца вызвал на дуэль сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

  • Скабеева поблагодарила сенатора и разразилась угрозами в адрес украинского нардепа.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеСеверный поток-2
Место
РоссияМосква
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Serov Oleg
Serov Oleg
фуй вам,а не Донбасс,быдло майданутое
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Первый раз эта шлюха ответила честно
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Сливной бачок Сукабеева всё никак не заткнётся! Ой, доиграется!
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