''Мы - агрессоры!'' Скандальная Скабеева в эфире признала Донбасс украинским

Скандально известная пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире "60 минут" признала, что Донбасс – является Украиной, а Российская Федерация – агрессором.

Такое заявление она сделала в ответ на обвинения одного из участников программы в том, что Россия не помогает жителям оккупированного ею же Донбасса.

"При строительстве "Потока-2", почему вы не помогаете Донбассу – Харцизскому трубному заводу – и не используете трубу там, чтобы помочь жителям Донбасса, чтобы они выживали?" - спросил Вячеслав Редько, представленный как общественный деятель из Украины.

На что Скабеева заявила: "Слушайте, потому что мы – агрессор, простой ответ. Вы определитесь с терминологией, наконец-то! Мы же – агрессоры, а Донбасс – является Украиной!"

Внимание! Видео содержит пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL,

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

Также украинца вызвал на дуэль сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Скабеева поблагодарила сенатора и разразилась угрозами в адрес украинского нардепа.

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