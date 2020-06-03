МВД запустило приложение для штрафов за нарушение ПДД и отправило первые "письма счастья"

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение для проверки наличия штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook. Как пояснили в ведомстве, с помощью приложения "Штрафы ПДД" можно проверить наличие штрафов за нарушения, оплатить их, а также получать уведомления о новых постановления или изменения их статуса.

"Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления", – рассказал заместитель министра МВД Сергей Гончаров.

Министерство внутренних дел / Facebook

Сейчас мобильное приложение уже доступно для загрузки на платформе Android.

Кроме того, в МВД добавили, что отправили первые "письма счастья" о превышении скорости, зафиксированные видеокамерами системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

"Письма счастья отправляются к своим владельцам. Первые 2400 админпостановлений отправляются в "Укрпочту" и вскоре их получат нарушители скоростного режима", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что узнать о факте фиксации нарушения можно на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя"; от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя; от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Министерство внутренних дел / Facebook

Министерство внутренних дел / Facebook

Министерство внутренних дел / Facebook

Министерство внутренних дел / Facebook

Министерство внутренних дел / Facebook

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