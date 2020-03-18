МВД призвало представителей различных религиозных организаций проводить богослужения в режиме онлайн в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сказано в обращении заместителя министра внутренних дел Александр Гогилашвили, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Угроза, с которой сегодня столкнулись люди, проживающие на территории Украины, достаточно серьезная, но имеет низкий уровень распространения. На этом этапе, соблюдая правила и относясь ответственно к своим обязанностям, можно остановить распространение вируса. На нас лежит большая ответственность за жизнь и здоровье людей, поэтому мы должны действовать решительно и с пониманием", – сказал Гогилашвили.

Отмечается, что представители различных религиозных организаций и церквей заверили, что богослужение может проходить онлайн, с помощью различных технических устройств. Накануне на такой шаг решилась и Православная церковь Украины, озвучив ряд своих рекомендаций для прихожан.

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся