МВД поддержало отмену уголовного наказания за пьяное вождение

В МВД поддержали принятие закона, который отменил уголовное наказание за вождение авто в пьяном виде, оставив лишь административные санкции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних де Украины.

"Это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения. В среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформления занимает всего 2-3 часа", – говорится в сообщении.

При этом в МВД подчеркнули, что помимо штрафа, целесообразно накладывать на нарушителей административный арест сроком до 15 суток.

"При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии", – подчеркнули в информации.

В МВД отметили, что в 2019 году полицейские оформили и направили в суд 115 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения. А за 6 месяцев 2020 года оформлено уже 67 692 протоколов, что значительно больше, чем на аналогичный период прошлого года, акцентировали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой. Среди прочего он предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.