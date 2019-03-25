МВД перешло на усиленный режим во время выборов – Яровой

Весь личный состав МВД перешел на усиленный режим для организации правопорядка во время выборов.

Об этом 25 марта на совещании заявил первый заместитель министра МВД Сергей Яровой, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Департамент коммуникаций МВД Украины

"Мы вышли на финишную прямую по организации обеспечения законности и правопорядка во время проведения выборов. С сегодняшнего дня весь личный состав МВД переводится на усиленный вариант несения службы. Мы уже обеспечиваем охрану 199 Окружных избирательных комиссий. Для этого привлечены около 400 полицейских. 28 марта начинается завоз бюллетеней с ОИК в УИК, для этого также будут привлекаться представители полиции, и с этого дня мы берем под круглосуточную охрану все избирательные участки", – сказал Яровой.

Сергей Яровой Департамент коммуникаций МВД Украины

Первый заместитель министра также отметил, что для выполнения задач по охране и обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены 135 480 человек личного состава МВД.

"От Нацполиции – 72 568 человек, ГПСУ – 8 133 человека, НГУ – 8 213 человек, ГСЧС – 39 361 человек, Миграционной службы – 1 857 человек и 5 276 человек от высших учебных заведений со специфическими условиями обучения", – сказал Яровой.

Также он отметил, что сейчас в журнале единого учета зарегистрировано 3 945 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Начато 210 уголовных производств.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что работа полиции накануне и в день голосования будет организована для недопущения любых провокаций.

Александр Фацевич Департамент коммуникаций МВД Украины

"С ОИК в УИК, согласно действующему законодательству, бюллетени должны быть транспортированы в сопровождении полицейского. Транспортировка бюллетеней будет проходить с 28 по 30 марта. Сейчас уже идет координация с председателями ОИК и УИК – мы должны полностью исключить любые случаи несогласованности действий", – сказал Фацевич.

Он также напомнил, что в субботу "день тишины" и будет запрещена любая агитация. "Предвыборная агитация заканчивается в 24:00 в пятницу. С этого времени представители полиции в пределах компетенции должны прекращать проведение агитационных мероприятий, распространение предвыборных агитационных материалов, листовок, плакатов, других печатных изданий, в которых размещены предвыборные материалы, публичные призывы голосования за или против кандидатов", – сказал он.

По словам заместителя председателя Нацполиции, в день голосования работники полиции будут осуществлять охрану правопорядка только за пределами помещений для голосования.

"В случае возникновения правонарушений, полицейский может приглашаться председателем УИК, его заместителем или секретарем исключительно для восстановления правопорядка. В то же время необходимо нацелить работу полицейских для принятия превентивных мероприятий вблизи предвыборных участков. Эти меры должны быть направлены на выявление подозрительных лиц, транспортных средств, недопущение подкупа избирателей", – подчеркнул Фацевич.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что обеспечено дежурство представителей ГСЧС в ситуационные центры Национальной полиции в составе координационных групп.

Николай Чечеткин Департамент коммуникаций МВД Украины

"С сегодняшнего дня переведены на усиленный режим несения службы личный состав территориальных органов ГСЧС. Всего для обеспечения пожарной безопасности в период выборов будет привлечено более 39 тыс. человек личного состава и 2 370 тысяч единиц техники. Для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации будут дежурить 10 воздушных служб ГСЧС Украины. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в период выборов в готовности будут находиться 370 человек личного состава и 135 единиц техники", – сказал Чечеткин.

Также по словам Чечеткина, завершены проверки всех объектов, где будут проводиться выборы. Выявлено 269 546 нарушений, из которых большая часть уже устранена.

"Привлечено к административной ответственности 17 тысяч 880 должностных лиц. По инициативе ГСЧС перенесено 15 избирательных участков из объектов, эксплуатация которых запрещается", – добавил Чечеткин.

По словам командующего НГУ Юрия Аллерова, на время выборов предполагается обеспечить резервы Национальной гвардии в 22 областных центрах, в городе Киеве, в 86 населенных пунктах областного и районного подчинения, также в восьми населенных пунктах, расположенных в районе проведения операции объединенных сил. Дополнительно привлечено 105 машин автопатрулей военнослужащих.

Юрий Аллеров Департамент коммуникаций МВД Украины

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк рассказал, что в настоящее время осуществляется усиленный контроль и координация действий компетентных органов на каналах международного сообщения.

"Сейчас оформлено уже 392 иностранных наблюдателя и 86 представителей СМИ. В общем по списку зарегистрировано уже 1908 наблюдателей и аккредитовано 333 представителя иностранных СМИ. Наибольший наплыв ожидается за три дня до выборов", – сказал Серватюк.

Департамент коммуникаций МВД Украины

Департамент коммуникаций МВД Украины

Департамент коммуникаций МВД Украины

Департамент коммуникаций МВД Украины

Департамент коммуникаций МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с 23 марта Национальная полиция Украина начала обеспечивать круглосуточную охрану всех избирательных комиссий.

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