Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил желание усилить контроль за гражданами на карантине через мобильные телефоны.

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На своей странице в Facebook он написал, что действующих мер недостаточно.

По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", – отметил заместитель Арсена Авакова.

В пример он привел случай с девушкой, которая прилетела из эпицентра эпидемии – Барселоны, но соврала о том, что подписала согласие на двухнедельный карантин, чтобы родители не помешали ей поехать во Львов к сыну.

Геращенко уточнил, что полиция 23 марта начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личное обязательство на 14 дней уйти в самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция и эпидемиологи совместно будут контролировать, соблюдают ли самоизоляцию украинцы, которые вернулись из-за границы.

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