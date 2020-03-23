Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил желание усилить контроль за гражданами на карантине через мобильные телефоны.
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На своей странице в Facebook он написал, что действующих мер недостаточно.
По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.
"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", – отметил заместитель Арсена Авакова.
В пример он привел случай с девушкой, которая прилетела из эпицентра эпидемии – Барселоны, но соврала о том, что подписала согласие на двухнедельный карантин, чтобы родители не помешали ей поехать во Львов к сыну.
Геращенко уточнил, что полиция 23 марта начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личное обязательство на 14 дней уйти в самоизоляцию.
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция и эпидемиологи совместно будут контролировать, соблюдают ли самоизоляцию украинцы, которые вернулись из-за границы.
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