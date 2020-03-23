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24 марта • обновлено в 01:48
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МВД хочет следить за украинцами на самоизоляции через мобильные

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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил желание усилить контроль за гражданами на карантине через мобильные телефоны.

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На своей странице в Facebook он написал, что действующих мер недостаточно.

Контроль за украинцами на карантине: в МВД задумались над слежкой через мобильные

По его словам, десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.

"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", – отметил заместитель Арсена Авакова.

В пример он привел случай с девушкой, которая прилетела из эпицентра эпидемии – Барселоны, но соврала о том, что подписала согласие на двухнедельный карантин, чтобы родители не помешали ей поехать во Львов к сыну.

Геращенко уточнил, что полиция 23 марта начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личное обязательство на 14 дней уйти в самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция и эпидемиологи совместно будут контролировать, соблюдают ли самоизоляцию украинцы, которые вернулись из-за границы.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Антон Геращенко Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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