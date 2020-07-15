Мужество и победа: подвиги украинских миротворцев признали во всем мире. Фото и видео

В Украине 15 июля отмечается День украинских миротворцев. Высшее военное руководство и топ-чиновники Украины принесли свои поздравления.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в Facebook написал, что этот праздник отмечается на государственном уровне с целью признания мужества и победы, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС.

"Этот день олицетворяет многолетний вклад украинских воинов-миротворцев в обеспечении мира и безопасности в мире. С начала первой миротворческой операции в 1992 году более 44 тысяч военнослужащих ВСУ приняли участие в 35-ти миротворческих миссиях. …Сегодня более 300 украинских воинов-миротворцев добросовестно выполняют свой воинский долг в составе восьми международных миссий по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей (Судан)", – рассказал офицер.

Хомчак подчеркнул, что профессионализм украинских миротворцев высоко оценен международным сообществом.

Украинские миротворцы с американскими коллегами Генштаб ВСУ

Командование объединенных сил ВСУ отметило, что победа и образцовое выполнение служебных обязанностей, героизм и мужество – характерные черты, присущие украинским миротворцам.

"Ваш высокий авторитет и усердие высоко оцениваются международным сообществом и подтверждено во время выполнения задач в составе многонациональных сил НАТО "КФОР" в Косово, Республика Сербия и Миссии ООН по стабилизации в Конго. Уверен, что вы и в дальнейшем будете достойно нести государственный флаг Украины за ее пределами, а ваши профессионализм и высокие морально-деловые качества будут служить весомым фактором установления мира и взаимопонимания между народами", – рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинские миротворцы в Африке Генштаб ВСУ

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ подчеркнули, что украинские миротворцы в разные годы выполняли задачи по поддержанию мира и стабильности во многих странах мира.

"Миротворцы как термин имеет два основных определения. Первое, это те лица, которые прикладывают усилия для создания условий сосуществования людей разных стран, культур, этнических групп, находящихся в состоянии конфликта, войны…. Второе значение слова –миротворцы появляются на грани, где сталкиваются как минимум две культуры, два мира. Привнося спокойствие и помогая создать порядок, миротворец сам становится участником этого процесса – миротворчества. Он является представителем другой культуры. И в момент сосуществования с другими, он становится участником создания нового мира, где происходит обмен", – отмечено в поздравлении.

Украинские миротворцы Генштаб ВСУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем поздравлении отметил, что 55 украинских миротворцев погибли, выполняя свою обязанность.

"Украинские военные отстаивают мир не только на востоке нашего государства, но и продолжают достойно выполнять эту задачу в горячих точках мира… Каждая миссия миротворцев – это значительный вклад в становление мировой безопасности. И они героически выполняют эту обязанность, даже ценой собственной жизни. Спасибо всем украинским миротворцам за их профессионализм и отвагу", – сказал глава Кабмина.

Миссия украинских миротворцев Генштаб ВСУ

Украинские миротворцы на задании Генштаб ВСУ

Украинские миротворцы с военными из Италии Генштаб ВСУ

Корпус украинских миротворцев Генштаб ВСУ

Военная техника Генштаб ВСУ

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