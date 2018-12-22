''Мужественный шаг'': первый приход МП на Львовщине поддержал единую церковь

Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области перешел от Московского патриархата к епархии единой Православной церкви Украины.

Об этом написал настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов в Facebook "Жовква - мой город", уточнив, что присоединение состоялось 22 декабря.

"Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма. Накануне Рождества Христова, пусть дух единства и любви окутает всех нас и сделает наши сердца смиренными яслями Младенца Христа", – написал он.

Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области Митрополит Димитрий Рудюк / Facebook

Также митрополит Львовский и Сокальский Православной церкви Украины Димитрий Рудюк в Facebook поздравил прихожан и настоятеля храма с переходом к единой церкви.

"Искренне поздравляю православных жовковчан – прихожан храма св. Петра и Павла г. Жовква во главе с настоятелем о. Архимандритом Маркияном (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной Церкви Украины, изменив свою принадлежность с МП на Единую Поместную Православную Церковь Украины", – отметил Димитрий.

Митрополит Димитрий Рудюк / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на объединительном Соборе объявили о создании единой Православной церкви Украины и избрали митрополита Епифания ее главой.

Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Епифаний поддержал инициативу.

21 декабря первый приход на Закарпатье в селе Минай присоединился к Православной церкви Украины. В Винницкой области еще три прихода перешли из церкви Московского патриархата в новосозданную ПЦУ. А президент Украины Петр Порошенко 22 декабря подписал закон о переименовании УПЦ МП.