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''Мужественный шаг'': первый приход МП на Львовщине поддержал единую церковь

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Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области перешел от Московского патриархата к епархии единой Православной церкви Украины.

Об этом написал настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов в Facebook "Жовква - мой город", уточнив, что присоединение состоялось 22 декабря.

"Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма. Накануне Рождества Христова, пусть дух единства и любви окутает всех нас и сделает наши сердца смиренными яслями Младенца Христа", – написал он.

Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области

Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области

Митрополит Димитрий Рудюк / Facebook

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Также митрополит Львовский и Сокальский Православной церкви Украины Димитрий Рудюк в Facebook поздравил прихожан и настоятеля храма с переходом к единой церкви.

"Искренне поздравляю православных жовковчан – прихожан храма св. Петра и Павла г. Жовква во главе с настоятелем о. Архимандритом Маркияном (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной Церкви Украины, изменив свою принадлежность с МП на Единую Поместную Православную Церковь Украины", – отметил Димитрий.

''Мужественный шаг'': первый приход МП на Львовщине поддержал единую церковь

Митрополит Димитрий Рудюк / Facebook

''Мужественный шаг'': первый приход МП на Львовщине поддержал единую церковь

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на объединительном Соборе объявили о создании единой Православной церкви Украины и избрали митрополита Епифания ее главой.

Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Епифаний поддержал инициативу.

21 декабря первый приход на Закарпатье в селе Минай присоединился к Православной церкви Украины. В Винницкой области еще три прихода перешли из церкви Московского патриархата в новосозданную ПЦУ. А президент Украины Петр Порошенко 22 декабря подписал закон о переименовании УПЦ МП.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
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Комментарии на сайте не модерированы
rercjd Micha
rercjd Micha
Жовква - это круто! 5000 человек населения, 4800 работает в Польше.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Обращаюсь к модераторам и редакторам Обозревателя Как я и обещал, за удаление моих комментариев я начал публиковать мой комментарий об этом с упоминанием Михаила Бродского на украинские сайты " Укр. Правды", " Сегодня" , "Корреспондент", "Голос", а так же на страничку Фейсбук М. Бродского следующего содержания:" Что бы не происходило сейчас, это надо рассматривать под призмой предстоящих выборов! Есть такой новостной сайт "Обозреватель". Принадлежит он почти баскетболисту Михаилу Бродскому. Позиционирует себя сайт как независимый новостной. И до недавнего времени отличался тем, что не модерировал комментарии участников обсуждения . Но в последнее время стал чистить комментарии, удаляя противников режима Порошенко и оставляя апологетов бандеровцев и про-порошенковцев. Всё просто- скоро выборы! Почему владелец Обозревателя Михаил Бродский поддерживает бандеровскую власть? Кажется, еврей…, что общего у него с бандеровцами, виновных в убийствах сотни тысяч евреев Украины, среди которых, наверное, и его родственники? Как он мог быть в 2005 советником Ющенко , когда тот обьявил бандеру, шуевича, мельника, воинов УПА героями Украины? Почему молчал тогда – и молчит сейчас? Нет, я не прав! Он не молчит! Он на их стороне! Просто он предатель еврейского народа, он продаётся… "Деньги не пахнут"? Они , Миша, иногда воняют!" Можно и усилить!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Процесс пошел! Лёд тронулся!
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