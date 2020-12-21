Мужчины умирают от коронавируса чаще женщин – статистика

Карина Бондаренко Общество 05:55, 21.12.2020 Обновлено: 09:06, 21.12.2020

Согласно статистике в базе данных Global Health 50/50, мужчины от осложнений коронавируса умирают намного чаще, чем женщины в большинстве стран, откуда есть данные.

Так, по состоянию на 30 ноября, более три четверти летальных случаев приходилось на мужчин в Йемене, Бангладеш, Таиланде, Малави и Нигерии, почти столько же в Афганистане и Пакистане, пишет ВВС.

В Турции, Сербии, Кыргызстане и Гонконге этот показатель составляет около 62%. Среди стран с наибольшим количеством смертей от COVID-19 доля смертей мужчин составляет 64% в Индии и Мексике, 58% в Бразилии и 54% в США. При этом количество заражений у людей обоих полов одинаково.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у пациентов, переболевших легкой или средней формой коронавируса, период восстановления легких составляет до 2-3 месяцев. Об этом рассказала врач-фтизиопульмонолог киевской больницы Анна Аникеева.

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