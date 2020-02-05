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7 февраля • обновлено в 08:24
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"Продать? Нищий душой, чувак!" Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"

201.2т
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В сети появилось трогательное фото из Харькова, на котором двое мужчин выгуливают в тележке искалеченного пса.

Историей кадра поделился в Facebook автор, харьковский журналист Павел Федосенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Иногда во время утренних пробежек я встречаю эту пару. Точнее, трио: двух ребят и собаку элитной породы. У пса забинтованы обе лапы, он слазит с самодельной тележки только для того, чтобы справить нужду, потом с помощью хозяев залезает назад и прогулка продолжается. В любую погоду. Говоришь, продать собаку, чтобы заплатить коммуналку? Ты не просто тупой, ты нищий душой, чувак", – эмоционально написал Федосенко, вспомнив о недавнем инциденте со "слугой народа" Евгением Брагаром.

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Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"

Facebook Павла Федосенко

Пользователи присоединились к обсуждению снимка, который собрал более 7,4 тысяч лайков.

"Нашим депутатам этого не понять", "Молодцы, хозяева, что не бросили в беде друга", "Какие же ребята молодцы!У них большое сердце! Пёсику повезло, дай Бог здоровья!", "Это, по истине, крутые парни", "Очень сильно, до слез!" – написали в комментариях.

Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"
Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"
Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"
Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"
Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"
Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"
Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"
Украинцев до слез растрогало фото харьковского "трио с собакой"

После публикации Федосенко поделился конфузом: ему написала журналистка из российского Красноярска. "Подскажите, где и во сколько видели ребят с собакой?" – спросила она, заявив, что мужчин с собакой видели в ее городе.

"Слава Украине! А зачем журналистам страны-оккупанта харьковские собаки? В Красноярске свои закончились?" – поставил ее на место Федосенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

  • Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

  • В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

  • Нардеп уже позвонил пенсионерке и пообещал ее навестить.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Евгений Брагар
Место
Украина Харьков
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Вряд ли это справжние укpы и хрюкают дупомовой.
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Гураль Елена
Гураль Елена
Видела эту троицу. Правда гуляют с собакой. У собаки счастливая морда. Понимает все. Это не единичный случай. Большое сердце и душа милосердная у этих людей.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
У коклов что не день то ноют
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