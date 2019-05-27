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Мужчины откровенно рассказали о странных вещах, что творятся в раздевалках

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Пользователи сети рассказали самые необычные истории, которые происходили в мужских раздевалках.

Свои истории пользователи оставляли на портале Reddit, где собралось около трех тысяч комментариев.

Так, много постов было связано с гигиеной и средствами для ухода за телом. Например, девушка рассказала, как ее одноклассники испачкали дезодорантом все стены, чтобы потом поджечь его. Один из парней вспомнил, как он вместе с друзьями делал что-то подобное.

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"Если на несколько секунд заблокировать входящий поток воздуха в сушилку для рук, а потом брызнуть туда немного Axe, из другого отверстия выйдет огненный шар", – рассказал он.

Кроме того, парни часто выливали шампунь на пол и соревновались, кто дальше пролетит по скользкой поверхности. Еще пользователи признавались, что часто кидались чем-то друг в друга, например, туфлями или пакетами с молоком.

Также довольно часто парни избивают друг друга мокрыми полотенцами, бросаясь вещами. А один пользователь рассказал, однажды парень мстил своем обидчику, гоняясь за ним по раздевалке с включенным пылесосом.

Однако отметим, что некоторые забавы в раздевалках были довольно жестокими. Например, парень рассказал о том, как один из его друзей переделал фотокамеру в электрошокер и использовал его против своих приятелей. Еще один парень в раздевалку проколол себе булавкой сосок и не вытаскивал ее на протяжении всей тренировки.

Мужская раздевалка

Мужская раздевалка

Как сообщал OBOZREVATEL, девушки назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женщинах.

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мужчинаспорт
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