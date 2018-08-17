"Раны по всему телу": почему одессит облил ребенка кислотой

Мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика в Одессе, посадили под круглосуточный домашний арест. По словам соседей, он психически нездоров.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Одесской полиции. Пострадавший подросток сейчас находится в Одесской клинической больнице.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 14 августа, на Французском бульваре в Одессе. Двое мальчиков Саша и Герман гуляли вечером во дворе. Потом они подошли к дому и начали там громко разговаривать. На первом этаже живет 50-летний мужчина. А мальчишки из других дворов часто дразнили и оскорбляли мужчину. На этот раз он плеснул в детей серной кислотой. Жидкость попала на 12-летнего Сашу. Теперь у мальчика раны на лице, шее, груди.

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В больнице рассказали нам, что ни глаза, ни слизистые ребенка не пострадали. Но сама кислота может оставить глубокие шрамы. Окончательно результат будет ясен позже, когда раны сойдут.

Против мужчины открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как ранее сообща OBOZREVATEL, недавно в Херсоне облили кислотой известную активистку Екатерину Гандзюк, которая является управляющей делами городского совета.