Мужчине удалось сфотографировать редкую белку-альбиноса

Карина Бондаренко Общество 03:40, 3.12.2020

В Шотландии в городе Эдинбург мужчине удалось сфотографировать редкую белоснежную белку-альбиноса.

Местный житель рассказал, что животное регулярно появлялось во дворе его дома на протяжении четырех лет, пишет Daily Mail.

"Я собирался в магазин, а она бегала по двору. К счастью, у меня была с собой камера. Кажется, она была в хорошем настроении и позировала для нескольких фотографий. Обычно я вижу ее несколько раз в неделю, но иногда она пропадает на неделю-другую. Всегда приятно видеть, когда она возвращается", – рассказал мужчина.

По его словам, белка хорошо ладит с другими животными, но дает отпор, когда кто-то проявляет агрессию.

Белки-альбиносы – очень редкое явление. Вероятность рождения такого животного составляет примерно 1 на 100 тысяч. Считается, что во всей Великобритании проживает не более 50 таких грызунов.

Редкая белка.
dailymail.co.uk
Белка-альбинос.
dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американское агенство NASA и Европейское космическое агентство (ESA) сфотографировали объект PLCK G045.1+61.1, называемый астрономами "галактикой звездных взрывов".

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