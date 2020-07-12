Мужчина заметил призрак на видео с его маленькой дочкой

Мужчина с Тайваня опубликовал короткое видео с его маленькой дочерью, на котором, по его словам, он заметил призрак девушки.

Видео было снято три года назад, 22 августа 2017 года, в доме родственников, и только сейчас мужчина сделал жуткое открытие, сообщает Daily Mirror (видео размещено в конце страницы).

По словам отца девочки, темная фигура якобы сидит за столом в комнате, где танцевала его дочка.

Мужчина считает, что это был призрак девушки. Так, он вспомнил, что соседи его родственников в тот день хоронили дочь. Мужчина также настаивает, что в комнате точно был только он и его ребенок.

В соцсетях многие раскритиковали видео, заявляя, что мужчина опубликовал фейк. Однако эксперты по видео, проверившие ролик, сделали вывод, что запись является подлинной.

Видео из Тайваня, на котором замечен "призрак", эксперты признали подлинным Кадр видео / Daily Mirror

Ранее OBOZREVATEL публиковал 8 фото, доказывающих существование призраков.