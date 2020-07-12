Мужчина заметил призрак на видео с его маленькой дочкой
Мужчина с Тайваня опубликовал короткое видео с его маленькой дочерью, на котором, по его словам, он заметил призрак девушки.
Видео было снято три года назад, 22 августа 2017 года, в доме родственников, и только сейчас мужчина сделал жуткое открытие, сообщает Daily Mirror (видео размещено в конце страницы).
По словам отца девочки, темная фигура якобы сидит за столом в комнате, где танцевала его дочка.
Мужчина считает, что это был призрак девушки. Так, он вспомнил, что соседи его родственников в тот день хоронили дочь. Мужчина также настаивает, что в комнате точно был только он и его ребенок.
В соцсетях многие раскритиковали видео, заявляя, что мужчина опубликовал фейк. Однако эксперты по видео, проверившие ролик, сделали вывод, что запись является подлинной.
Ранее OBOZREVATEL публиковал 8 фото, доказывающих существование призраков.