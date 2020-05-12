На Львовщине мужчина захватил ресторан и грозил взрывом, полиция задержала его: фото с места событий
В Винниках Львовской области мужчина захватил ресторан и грозил взорвать гранату в помещении, полиция задержала его.
Инцидент произошел 12 мая около 19:30, сообщается на странице Нацполиции области в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
"В одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что у него граната и он может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли", – сказано в сообщении.
На месте прибыли сотрудники служб и подразделений полиции области: эксперты-взрывотехники, спецназ, кинологи, следственно-оперативная группа.
Правоохранители проводили переговоры во главе с начальником полиции Львовской области Василием Виконским.
Позднее удалось задержать мужчину, 27-летнего львовянина. Оружия или боеприпасов при нем не было.
В результате происшествия пострадавших нет.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК. Проводится следствие. Скоро суд изберет меру пресечения задержанному.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Одессе мужчина захватил суд и угрожал взорвать всех гранатой. Правоохранителям удалось его обезвредить.