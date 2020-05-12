Мужчина захватил ресторан и грозит подорвать: фото с места событий

В Винниках Львовской области мужчина захватил ресторан и пригрозил взорвать гранату в помещении.

Инцидент произошел 12 мая около 19:30, сообщается на странице Нацполиции области в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"В одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что у него граната и он может ее взорвать. В то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли", – сказано в сообщении.

На месте прибыли сотрудники служб и подразделений полиции области: эксперты-взрывотехники, спецназ, кинологи, следственно-оперативная группа.

По состоянию на вечер 12 мая правоохранители проводили переговоры во главе с начальником полиции Львовской области Василием Виконским.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Одессе мужчина захватил суд и угрожал взорвать всех гранатой. Правоохранителям удалось его обезвредить.

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