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1 января • обновлено в 02:24
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Мужчина три года отращивал на спине 14-сантиметровый рог

1.6т
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Житель Великобритании из-за пренебрежительного отношения к собственному здоровью отрастил на спине рог длиной 14 сантиметров.

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на публикацию в медицинском журнале British Medical Journal Case Reports. Издание отмечает, что мужчина не сразу обратился к врачу и несколько лет не обращал внимания на проблему.

Фото пациента

Фото пациента

dailystar.co.uk

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У 50-летнего мужчины на спине образовался нарост, однако тот три года игнорировал врачей, пока нарост становился все больше, а затем ороговел. Когда его толщина увеличилась до 5,8 сантиметра, а длина достигла 14 сантиметров, британец решил обратиться к врачу.

Рог оказался плоскоклеточной карциномой – злокачественной опухолью, которую можно вылечить. Ее удалили, после чего затем реконструировали кожный покров спины за счет кожи, пересаженной с бедра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о советах врача, которая рассказала, какие сигналы организма нельзя игнорировать.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Здоровье
Место
Великобритания
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