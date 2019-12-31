Мужчина три года отращивал на спине 14-сантиметровый рог

Житель Великобритании из-за пренебрежительного отношения к собственному здоровью отрастил на спине рог длиной 14 сантиметров.
Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на публикацию в медицинском журнале British Medical Journal Case Reports. Издание отмечает, что мужчина не сразу обратился к врачу и несколько лет не обращал внимания на проблему.
Фото пациента
dailystar.co.uk
У 50-летнего мужчины на спине образовался нарост, однако тот три года игнорировал врачей, пока нарост становился все больше, а затем ороговел. Когда его толщина увеличилась до 5,8 сантиметра, а длина достигла 14 сантиметров, британец решил обратиться к врачу.
Рог оказался плоскоклеточной карциномой – злокачественной опухолью, которую можно вылечить. Ее удалили, после чего затем реконструировали кожный покров спины за счет кожи, пересаженной с бедра.
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