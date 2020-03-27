Житель Лондона, 40-летний Джозеф Уоллис, перенес заболевание коронавирусом и рассказал, как на его глазах умирали соседи по палате.

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Свою историю он рассказал изданию The Mirror. Сам Джозеф заразился COVID-19 после того, как сидел с друзьями в пабе. После этого у него начался сильный жар, кашель, он задыхался, но к врачам обращаться не спешил – говорит, не хотел быть обузой для перегруженной системы здравоохранения.

Джозеф Уоллис с семьей The Mirror

Джозеф решил самоизолироваться, он закрылся от своей жены Эммы и детей в другой комнате, а также перестал навещать родителей. Когда ему стало хуже, мужчина позвонил врачу и тот отправил за ним скорую. В итоге, Джозефа госпитализировали в больнице святого Томаса в отделении для больных коронавирусом, а через 30 часов у него подтвердили диагноз.

Мужчина провел три дня в палате на шесть коек. За это время он увидел как двое других лежавших с ним пациентов скончались. Оба они были пожилыми людьми.

Джозеф Уоллис The Mirror

Джозеф Уоллис The Mirror

"Один пожилой мужчина не мог самостоятельно дышать. Потом я его больше не видел – медсестра сказала мне, что он умер. Второго пациента отвезли в реанимацию, но он не выжил. Он был старым, у него были и другие болезни. Он был чьим-то дедушкой, отцом и мужем. По нему будут скучать", – рассказал Уоллис.

Увидев трагедию воочию, Джозеф призвал всех остальных людей не нарушать карантин и соблюдать правила, которые установило их государство.

"Мы все обязаны принимать это всерьез. Нельзя устраивать вечеринки и встречаться с друзьями. Иначе умрет еще больше людей", – сказал он.

Джозеф Уоллис The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, gастор из английского города Марлоу в графстве Бакингемшир (Великобритания), зараженный коронавирусом записал обращение из реанимации, в котором призвал людей соблюдать карантин и "не быть идиотами". А ранее британка Тара Джейн Лэнгстон, которая оказалась в реанимации из-за коронавируса COVID-19, рассказала, как протекает ее болезнь.

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