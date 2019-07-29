"Мужчина – примитивное создание": унизивший женщин чиновник из Запорожья влип в новый скандал

Чиновник Запорожского областного совета Виталий Марченко, который оскандалился пренебрежительным постом о девушках, назвав их "проститутками", вновь разразился сомнительными заявлениями.

Так, по его словам, пост был просто цитатой, которую он использовал для того, чтобы выразить недовольство внешним видом женщин в спортивном зале, пишет 061.ua. При этом, как выяснило издание, на самом деле, чиновник соврал, что привел слова некого источника.

"Я лично восхищаюсь женской красотой и глубоко убежден, что женщина – это венец Божьего творения. Нет ничего красивее, чем женская красота. Но – есть одна поправка. Я, воспитывая свою дочь, ей говорю: что она девушка и она должна знать себе цену. Чтобы эта красота ценилась", – заявил он.

Владислав Марченко censor.net.ua

"Женщина – это очень сложный механизм, я бы так сказал, интеллект. Мужчина – это. Я признаюсь честно, мужчина – это достаточно примитивное создание в этих вопросах. Если говорить аллегорией, это светофор, у которого даже нет желтого цвета. Есть зеленый и красный", – добавил он.

По словам Марченко, необходимо разграничивать понятия "сексуальность" и "вульгарщина". Его пост якобы был о последнем. Чиновник попытался объяснить, что произошло в спортзале.

"Есть конкретная девушка, одежда которой была из секс-шопа. Это нижнее белье: трусы и топ. Но топом это назвать нельзя. Я знаю, что такое топ – моя жена носит топ на пляж. И также я знаю, где это может быть куплено", – высказался он.

По словам Марченко, когда девушка приходит в такой одежде заниматься, у окружающих могут возникнуть совсем другие мысли.

"Я удовлетворенный молодой человек, у меня прекрасная жена, у меня с этим вопросов нет. Но я чувствую себя некомфортно, когда кто-то в полураздетом виде пришел заниматься. Я прекрасно понимаю, что туда приходят для других вещей, когда одеваются тематически. Есть тематические вежи – пляж, клуб, вечеринки. Какие вопросы? Никаких вопросов", – сразу же оправдался он.

Владислав Марченко Радио Свобода

При этом, чиновник заявил, что написал скандальный пост в нерабочее время и готов уйти из комитета, который занимается вопросами гендерного равенства.

"Я за должность не держусь. Чтобы вы услышали, я заявляю на всю Украину. Если у депутатов есть кандидатура, которая, как вы говорите, больше бы вам соответствовала или была более комфортна для вас, пусть вносят предложения и голосуют", – заверил он.

Однако уже после следующего вопроса он высказал противоположную позицию.

"С какого перепуга я должен идти с должности? За то, что 100 человек я забанил в Фейсбуке, а 200 добавилось? Или что? В два раза больше добавилось человек, чем те, кого я отключил от комментариев. В два раза больше. Я в связи с этим постом вижу единственное: что это очень важный для нашего общества сегодня вопрос. Но очень болезненный", – сказал Марченко.

Владислав Марченко Паноптикон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинки отреагировали на оскорбления Марченко оригинальным флешмобом #забулазапитатиуМарченка, размещая в сети свои полуголые фото.

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