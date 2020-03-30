Мужчина носил каблуки весь день и пожалел об этом

Головокружение, боль в икрах и мозоли на ногах получил мужчина, проходив целый день в обуви на каблуках.

Об этом рассказал журналист The Sun Ник Хардинг, который провел над собой такой эксперимент.

Отмечается, что для себя он приобрел обувь с пятисантиметровым каблуком и решил так ходить весь день. Но Хардинг почувствовал головокружение, как только снял обувь после первого же похода в магазин.

Ник Хардинг The Sun

Также он вместе с семьей посетил выставку в Лондоне, Англия. С его слов, родные дети отказались сидеть рядом с ним в поезде, опасаясь насмешек окружающих.

После целого дня хождения на каблуках, под вечер он ощущал ужасную боль в икрах, а на его ступнях образовалось множество мозолей.

Ник Хардинг на каблуках The Sun

Как результат эксперимента, он заключил, что обувь на каблуке подойдет далеко не всем мужчинам. Однако она может стать спасением для тех, кто комплексует из-за низкого роста. К тому же доставать продукты с верхних полок в магазине было удобнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, длительное ношение женщинами каблуков может нанести вред здоровью ног и спины.

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