Муж умер, а жена спасает свою жизнь: в Ривне больница попала в скандал из-за коронавируса

Медсестра Ривненской областной больницы вместе с мужем, реаниматологом этого же учреждения, заболела коронавирусом. Мужчина уже скончался, а его супруга уверяет, что коллеги не смогли поставить им правильный диагноз. Теперь женщина борется за свою жизнь.

Ирина Ищук сейчас находится в городской инфекционной больнице. Александра не стало несколько дней назад. Что именно произошло в Ривне и почему семья внезапно осталась без мужа и отца – в материале OBOZREVATEL.

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Как рассказала нам сестра женщины Тамара Яцюк, Ирина с мужем 20 лет проработали в Ривненской областной больнице. Оба заболели, и поскольку сами медики, заподозрили, что это не просто простуда.

"Обратились к семейному врачу, и тогда на рентгене у Саши нашли двустороннее воспаление легких. Ему провели и экспресс-тест, и ПЦР, оба показали отрицательный результат. Но через два дня Саше стало плохо. Его положили в реанимацию областной больницы, подключили к аппарату искусственного дыхания, проводили реанимационные действия, но он все равно умер", – сообщила сестра Ирины.

Ирина и Александр Ящук Facebook Ирины Ищук

По ее словам, Ирину врачи уговорили не проводить вскрытие тела мужа, мол, тебе и так плохо, зачем все это. Александра похоронили очень быстро.

Однако Ирина Ищук в это время находилась в областной больнице, и врачи не признавали у нее коронавирус.

"Все тесты, которые они проводили мне, показывали отрицательный результат. Сначала сделали КТ (компьютерную томографию) и обнаружили одностороннее воспаление легких. Говорили, мол, ничего страшного, вот тебе поставили катетер, едь домой, прокапаешься – и все будет нормально, у тебя ведь температура 37,2. Но как нормально, если я чувствую, что мне плохо!" – рассказала OBOZREVATEL Ирина.

Александр Ищук с женой Ириной Facebook Ирины Ищук

Внезапно реанимацию областной больницы закрыли на дезинфекцию. А Ирину перевели в ЛОР-отделение.

"Я там была одна, еще врач и две санитарки. Это как издевательство. Мне сделали повторное КТ, которое показало, что у меня уже двустороннее воспаление легких. Что же это за лечение, если мне становится хуже, а они постоянно настаивают на том, чтобы я ехала домой? А потом еще и заставляли саму покупать лекарства за свой счет!" – возмущается женщина.

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К спасению дочери уже подключились и родители, которые тоже работают медиками. Они пробовали вызвать скорую, чтобы перевезти дочь в другую больницу, но та не приезжала. Только когда назвали другую фамилию, наконец пришла машина.

Тогда Ирину увезли в городскую инфекционную больницу.

"Тут мне сначала сказали, что в больнице много пациентов с коронавирусом, а у меня тесты отрицательные, куда же меня класть. Но потом тут же провели экспресс-тест, и он оказался положительным. Т.е. впервые за две недели мне поставили диагноз "коронавирус". Они также взяли мазки на ПЦР", – говорит Ирина.

Все тесты показывали отрицательный результат

В самой Ривненской областной больнице свою вину отрицают.

"Все тесты пациентки отрицательные. Действительно ее супруг скончался, мы выражаем искреннее соболезнование, но тесты были отрицательными. Мы потеряли классного врача, мы очень сожалеем. Его супруга по своему настоянию перевелась в инфекционную больницу. Хотя еще 13 апреля мы получили результаты теста из лаборатории – они были отрицательными. Не мы же их сами проводим", – сказала OBOZREVATEL медицинский директор Ривненской областной больницы Лариса Обуховская.

То, что пациентку перевели из реанимации в ЛОР-отделение, она пояснила так: "Дело в том, что у одной из медиков реанимационного отделения обнаружили COVID-19. Поэтому мы реанимацию закрыли на дезинфекцию. Все отделение было переведено в ЛОР, потому что там никого не было, и все оборудование реанимационной мы тоже перевезли туда", – говорит Обуховская.

Сама же Ирина Ищук считает, что врачи что-то скрывают.

"Там многие медики больны, и с температурой ходят на работу. А завотделением ходит без маски во время карантина. Я не знаю, чем они меня лечили и как брали анализы. Кто теперь ответит за смерть моего мужа, которому так и не поставили правильный диагноз?" – расстраивается женщина.