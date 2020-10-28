Ходил по трансвеститам и на коленях молил о прощении: подробности убийства украинки в Италии

Ужасная трагедия произошла в итальянском городе Римини. Там 68-летний Джованни Лагвардия жестоко убил жену-украинку. Как оказалось, женщина хотела развестись из-за его измен и в день убийства должна была идти к адвокату.

Родственники полагают, что мужчина заранее спланировал преступление, но сам он никаких объяснений не дает и сейчас находится под стражей.

Подробнее о жизни супружеской пары и кровавом поступке итальянца читайте в материале OBOZREVATEL.

Разбил голову молотком

Убийство 61-летней Веры Мудрой (родом из Каменец-Подольского) произошло в ночь на 26 октября. Муж расправился с ней, ударив молотком по голове. Тело жены оставил в квартире и сбежал, но затем позвонил в полицию сдаваться.

Вера и Джованни жили в Римини. Facebook Веры Мудрой

Правоохранители нашли в квартире окровавленный молоток, а также изувеченное тело женщины. Причину такого поступка Лагвардия объяснил, что якобы Вера постоянно требовала от него денег, которые отсылала родным в Украину. Из-за этого он, пенсионер, вынужден был пойти работать.

OBOZREVATEL удалось поговорить с дочкой Веры Аленой и выяснить, что это вовсе не так.

Как Вера оказалась в Италии

"Очень трудно прийти в себя после такой утраты. Мама всегда относилась к людям с открытой душой. 21 год назад она была вынуждена поехать на заработки в Италию из-за тяжелого материального положения. Она – круглая сирота и помочь было некому. С отцом развелась, когда мы с братом еще были маленькие. Работала на консервном заводе, но в конце 90-х он закрылся, и она пошла торговать на рынок. Тогда была мода ездить на заработки в Италию. И поняв, что в Украине не сможет заработать и купить квартиру, она тоже отправилась в Италию", – рассказывает дочка.

Джованни Лагвардия изменял Вере в браке. Facebook Веры Мудрой

Так Вера оказалась в городе Римини, день и ночь ей приходилось ухаживать за пожилыми итальянцами. Первые три года она даже домой не приезжала, постоянно работала.

Затем каждый раз, когда вновь собиралась на заработки, говорила детям: "Поеду заработаю на мебель, заработаю вам на учебу, внукам помогу". Так и проходила жизнь в чужой стране.

Никогда не была синьорой

А 18 лет назад друзья познакомили ее с Джованни. Первые три года они встречались, мужчина вел себя адекватно, был воспитанным и внимательным

"Никто и не мог подумать, что он сможет совершить такое! Затем два года они жили вместе неофициально. А поженились 13 лет назад. Но мама никогда не была возле него синьорой, а всегда работала. И даже когда не было официальной работы, она искала подработку", – отмечает дочь.

Вера всегда старалась быть счастливой. Facebook Веры Мудрой

На фотографиях Вера выглядит всегда счастливой, спокойной. По словам дочки, ее мама всегда говорила, что никогда ни на что не жалуется, чтобы никто не обсуждал.

Она путешествовала вместе с Джованни, были в Словакии и даже приезжали в Украину. Казалось, что все у этой пары прекрасно. В соцсетях Вера выкладывала свадебные фотографии, снимки с Джованни, которые с гордостью подписывала "мой муж".

Свадьба Веры и Джованни. ОК Веры Мудрой

Готовился к убийству несколько дней

Однако их семейная жизнь не была гладкой, особенно в последние годы.

"Я сейчас понимаю, что итальянец готовился к этому зверскому убийству за несколько дней. Он вдруг продал машину за 1400 евро, которую покупал за 31 тысячу! Тогда мама говорила, что за нее можно было получить 5 тысяч и просила не продавать. Именно она оплачивала страховку за авто, дороги и заправляла. Мама часто добиралась на ней на работу. Но он ей ответил, что синьора не будет играться на его машине", – вспоминает Алена.

Одно из последних фото Веры. Facebook Веры Мудрой

Еще три года назад сама Вера рассказывала дочери, что с Джованни что-то происходит.

"Переворачиваются очи и словно бешеный становится. Она боялась, чтобы он ночью что-нибудь с ней не сделал. Как-то мама поехала в санаторий отдохнуть, а он взял кредит и спустил на проституток. Мама нашла доказательство – пустую пачку из-под презервативов. Джованни признался, что вызывал трансвеститов и проституток", – поделилась Алена.

"Тогда мама сказала, что подаст на развод. Именно в понедельник, 26 октября, она должна была идти к адвокату и писать заявление. А он в воскресенье, накануне убийства, падал перед ней на колени и просил прощения, просил остаться с ним. Мама ответила, что может быть и простит, но к адвокату все равно пойдет. Поскольку итальянские законы на стороне женщины, он должен был содержать ее до старости. Возможно именно это и послужило толчком к убийству", – говорит дочь.

Вера и Джованни путешествовали вместе. ОК Веры Мудрой

Вера выяснила, что Джованни уже не впервые изменяет женам. До этого у него был брак, в котором родились трое детей. Как поведала украинке сестра итальянца, он распался из-за частых измен мужчины.

Подруга Мудрой рассказала, что перед смертью украинка действительно ездила отдохнуть на термальные источники.

"Муж ее проводил до поезда, а потом встретил, когда она вернулась. Мне они казались спокойной и любящей парой. Мы часто с Верой прогуливались по набережной, ходили на море. Она получала пособие по безработице и у нее было много свободного времени. Джованни в последнее время нечасто к нам присоединялся, у него болела нога и он не мог ходить на такие большие расстояния как мы", – отметила она.

Джованни и Вера. ОК Веры Мудрой

В последнее время Джованни звал Веру поехать к его сестре на юг Италии, но она не хотела.

Женщина мечтала съездить домой, в Украину, месяца на три, чего не приветствовал итальянец. "В последнее время из-за этого у них возникали споры. А потом из Милана позвонила ее знакомая итальянка и попросила приехать и помочь ей убрать квартиру. Вера согласилась, поехала и должна была вернуться 24 октября, в субботу. А уже в понедельник мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Я в шоке от того, что совершил Джованни", – рассказывает знакомая.

Сейчас Джованни Лагвардия взят под стражу. Он воспользовался статьей закона и больше не дает никаких показаний. Ему предъявили обвинение в преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами, за что грозит пожизненное заключение.

У Веры остались взрослые сын и дочь, а также внуки.