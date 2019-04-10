Муж душил и обливал кипятком: подробности зверского убийства молодой украинки в США

В США, в штате Висконсин, была жестоко убита 23-летняя украинка Татьяна Гужва. Ее родные до сих пор толком не знают, что на самом деле произошло. А самое главное – где сейчас находится ее двухлетняя дочка Сабина.

Ее убийца – супруг-азербайджанец Фуад Пашаев, с которым Таня прожила три года. В последнее время девушка обращалась в полицию с жалобой на то, что муж ее жестоко избивает и даже душит. Фуад вышел на свободу под залог, и ему было запрещено приближаться к жене и ребенку. Подробнее о трагедии – в материале OBOZREVATEL.

Фуад ничего о себе не рассказывал

Четыре года назад тогда еще 19-летняя Татьяна Гужва улетела в Америку по программе Work and travel. Девушка родом из Дрогобыча, училась во Львове, в коммерческой академии ресторанно-отельного бизнеса. На фото в США в 2015 году Таня выглядит абсолютно счастливой.

Таня была счастлива, когда уехала в Америку Instagram Татьяны Гужвы

"Таня работала в магазине сладостей, потом в ресторане. Она там училась, стала менеджером. Она всегда говорила, что хочет учиться, ей это нравилось", – рассказала OBOZREVATEL ее двоюродная сестра Юлия.

Instagram Татьяны Гужвы

Фуада Таня встретила в Америке. "Она нам сказала, что выходит замуж. То ли друзья у них были общие, то ли она там покупала машину. Фуад вроде работал в компании, которая покупает на аукционах подержанные автомобили. Но это не точная информация. Мы о нем вообще почти ничего не знаем, он никогда не рассказывал. Родом он с Азербайджана, но он уже легализовался в Америке. Вроде у него есть мать и брат, которые живут в Азербайджане, но мы их никогда не видели. Да и с ним разговор всегда был короткий, "Привет, как у вас дела?", – вспоминает Юлия.

На фото Татьяна и Фуад выглядят счастливой семьей Facebook Фуада Пашаева

Настоящей свадьбы у Тани и Фуада не было, они просто расписались. Девушка вот-вот уже должна была получить документы на проживание в США. Летом они хотели приехать в Украину и тут сыграть свадьбу.

"Таня никогда ни на что не жаловалась, она вообще предпочитала сор из избы не выносить. Поэтому мы даже представить не могли, что у них там происходит. О том, что муж ее бил, узнали уже только после ее смерти", – говорит двоюродная сестра.

Facebook Фуада Пашаева

11 раз обращалась к правоохранителям

Даже мама не замечала проблем в жизни дочери. Хотя, судя по сообщению полиции, за последние полгода девушка 11 раз обращалась к правоохранителям. В августе прошлого года украинка рассказала, что муж ее душил. Вскоре после этого у нее пропал щенок, Татьяна считала, что муж убил собаку.

В конце декабря девушка сообщила, что супруг в состоянии алкогольного опьянения три раза ударил ее по спине. А 1 января муж устроил в доме дебош, швырнул в девушку сковородку, потому что дочка громко плакала. 2 января он запер ее в ванной и плеснул горячей водой в лицо, а на следующий день пригрозил, что убьет ее, если она еще на него пожалуется, и разбил ее телефон.

Instagram Татьяны Гужвы

Девушка боялась, что он убьет ее и дочку. Как рассказали в местной полиции, 4 января Таня прибежала к ним в отделение, она плакала, дрожала и задыхалась. После того, как ее успокоили, она рассказала о том, что происходит в последние дни в ее семье. Тогда полиция арестовала и предъявила Пашаеву обвинение в домашнем насилии по 11 пунктам. Но он вышел под залог 10 тысяч долларов.

Только один раз Таня проговорилась сестре, что Пашаев начал пить и ведет себя неадекватно. Ей даже приходилось с дочкой от него убегать. Но то, что он ее избивал, она не призналась.

Правда, в Америке, в ресторане, где работала Таня, сотрудники знали, что в ее семье есть серьезные проблемы, об этом пишет AP. Ее менеджер рассказала, что они пытались помочь девушке, защитить ее и дочь. Там говорят, что Таня была очень отзывчивой, трудолюбивой.

Она начинала администратором, потом работала барменом и готовилась стать менеджером. А бывшая руководительница Татьяны Анна Кетчум из магазина сладостей создала фонд помощи "Справедливость для Тани". Там собирают деньги, чтобы помочь родным и дочери погибшей.

Instagram Татьяны Гужвы

Знакомая Татьяны в Америке Ксения Таран рассказала OBOZREVATEL, что с мужем у украинки с самого начала не задалось.

"Мы с Таней полтора года работали в США в одном магазине конфет Goody Goody Gum Drop. Ее муж иногда заходил к нам, но ни мне, ни девочкам он не нравился. Он сам с Азербайджана, просто в США живет уже лет 10. Когда Таня была беременной, она рассказывала, что муж очень хотел ребенка, так что поженились они по любви. Потом мы перестали вместе работать, но иногда виделись в городе. Я слышала, что у нее с самого начала были проблемы с мужем, но никогда не думала, что настолько серьезные", – говорит Ксения.

Также девушка сообщила, что Татьяна сама себя обеспечивала.

"То, что сейчас пишут, что она вышла замуж из-за денег и была на содержании у мужа – абсолютная неправда! Тут в Америке намного проще быть финансово независимым, не важно мужчина ты или женщина. Таня работала, имела машину, сама за нее платила. К тому же ее муж не был богачом, это среднестатистический работник", – подчеркнула Ксения.

Instagram Татьяны Гужвы

"Таня незадолго до гибели поступила в бьютишколу, ей это очень нравилось. Буквально пару дней как она сходила на учебу и пропала. Они с мамой часто общались по Skype, в мессенджере. А тут 30 марта она не выходила на связь. А 31 марта Сабиночке исполнилось два года, но Таня так и не отзывалась. Тогда мы стали беспокоиться", – пояснила Юлия.

Пять дней держал тело дома

Как выяснилось, муж убил украинку еще 30 марта, в субботу, а нашли ее только в четверг. Все это время ее тело находилось в доме, где жила семья. А Фуад делал вид, что Таня жива, просто очень занята.

"Все мессенджеры Тани просматривались эти дни, мы это видели, но она не писала, не звонила. Потом я уже написала в Facebook Фуаду и спросила что с Таней, почему она не отвечает? Он написал, что он уже на работе, а Таня еще спит с малышкой. Потом я снова спросила, он ответил, что Таня ушла на работу, а телефон оставила дома. Я попросила, чтобы она перезвонила как придет. Потом он говорил, что она куда-то уехала, потом – занята", – с болью говорит сестра.

Instagram Татьяны Гужвы

В четверг ночью родные подняли тревогу. Они стали постоянно звонить на телефон Тани, зная, что в Америке сейчас еще вечер. Муж сам поднял трубку.

"Я спросила его, где Таня? Он тогда сказал: "Нету Тани". Снова задаю вопрос, он снова говорит: "Нету Тани". А потом произнес: "Я ее убил". После этих слов мы сразу связались с друзьями в США и попросили их вызвать полицию домой к Татьяне. Я снова набрала его и говорю, что может ты ошибаешься, может ей нужна помощь, это плохая шутка. А он говорит, что убил ее еще в субботу", – рассказала сестра.

Приехавшая полиция обнаружила тело украинки дома. Дочка в тот день была с няней, а вот где она находилась, начиная с субботы, в семье пока не знают. Полиция задержала Пашаева. Дело находится в окружном суде Колумбии. Ему предъявлено обвинение.

Маленькая Сабина сейчас в чужой семье Instagram Татьяны Гужвы

Instagram Татьяны Гужвы

Обвинители в суде говорят, что Пашаев использовал нож для убийства. Об этом сообщает Daily Register. Также помощник прокурора округа подозревает, что свидетелем трагедии могла стать маленькая дочь Сабина. Тело действительно несколько дней пролежало в доме, где его и нашли. Суд собирается отпустить Пашаева под облигацию в 1 млн долларов, и забрать у него паспорт, опасаясь, что он может сбежать. Ему будет запрещено видеться с ребенком.

Сейчас семья Татьяны пытается переправить тело из Америки в Украину.

"Нам нужно хотя бы по-человечески ее похоронить. И главный вопрос – как забрать Сабину. Думаю, Таня бы очень хотела, чтобы бабушка взяла внучку. Но мы пока даже не понимаем, как все это сделать. Пытаемся найти адвоката в этом штате, чтобы хотя бы узнать, что там произошло и что нам делать дальше. Сабина ведь считается американской гражданкой. Сейчас ее забрали социальные службы, она находится в какой-то семье. Но нам ничего неизвестно, где именно, кто за ней присматривает. Наши друзья говорят, что в США нет детских домов, там детей отправляют в семьи, пока идет процесс установления опекунства. И не всегда условия в таких семьях хорошие. Поэтому мы очень переживаем", – говорит Юлия.

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