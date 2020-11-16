Женщина 20 лет работала в школе, дети ее обожали: подробности смертельного ДТП с такси Uber в Киеве

В пятницу, 13 ноября, в страшной аварии в Киеве на Большой Окружной, когда такси Uber вылетело на остановку, погибла 60-летняя Антонина Тесленко. Женщина ехала на работу в школу. О том, что жена погибла, ее супруг узнал, когда прибежал на место аварии и увидел ее сумку.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Нашел сумку на остановке

В воскресенье, 15 ноября, на Житомирщине похоронили Антонину Тесленко. Попрощаться с женщиной приехали десятки людей из разных уголков Украины.

"Она проработала в школе №288 в Киеве около 20 лет. Была обычной дежурной", – рассказала OBOZREVATEL ее родственница Лина Тесленко.

Антонина Тесленко работала в школе. Facebook Антонины Тесленко

В тот злополучный день рано утром Антонина Ивановна ехала на работу, в школе также работает ее супруг Анатолий. Она должна была сменить его. По словам родственницы, муж ее ждал, звонил на мобильный телефон, но трубку никто не брал.

"Уже закончился первый урок, а ее все не было. Он попросил подменить его и поехал домой. Дома ее тоже не было, не было вещей. Такое впечатление, что она поехала на работу. Тогда он вышел на улицу, там неподалеку есть базар. Стал спрашивать у людей, не видели ли они его жену. И кто-то рассказал об аварии на остановке. Он пошел туда", – рассказывает Лина.

Скорая уже увезла Антонину Ивановну в больницу. Она еще была жива, но скончалась в автомобиле, до больницы так и не доехала. Супруг стал расспрашивать, и ему сказали, что да, тут была похожая женщина, в светлом платке. Но ее увезли в больницу.

Супруг увидел на остановке ее сумку, вещи и все понял. Чуть позже ему сообщили, что жену не успели довезти до больницы.

В то утро женщина ехала на работу. Facebook Антонины Тесленко

Было больше десяти крестников

Супруг погибшей женщины растерян и подавлен внезапностью потери. "Он говорит: "Как я буду без нее? Я ведь даже стиральную машину не умею включать, никогда этого не делал, не было необходимости. Теперь придется учиться жить самому". У них не было детей. Как правило, в таких семьях муж и жена очень чувствуют поддержку друг друга, с возрастом они становятся все более привязанными друг к другу", – говорит Алина.

Однако у Антонины Ивановны было больше десятка крестников. А плохих людей в крестные мамы не берут. Она заботилась обо всех них, всегда передавала им гостинцы. На Новый год покупала сладкие подарки и передавала каждому.

"Тетя Тоня и дядя Толя всегда были первыми и самыми почетными гостями в списке на любой праздник. Она сама чрезвычайно добрая, искренняя и гостеприимная женщина. Зайти в их дом на минутку и уйти без угощения – такого быть не могло. Она любила принимать гостей у себя и всегда была желанным гостем в любом доме. Никогда не забывала дней рождений – ни наших, ни детей. Дети вообще ее обожали и никогда не уходили из ее дома без конфет или сладостей. Антонина родилась 31 декабря, но в документе родители записали 1 января. Поэтому на следующий день после Нового года мы обязательно бывали у нее дома. Неужели нынешняя зима пройдет без нее", – говорит Лина.

Водитель авто Дмитрий Ломакин привлекался к ответственности. Facebook ДТП Киев

Антонину Ивановну похоронили в селе на Житомирщине, где жили ее родители. Там еще остался родительский дом. Они с сестрой раньше вместе приезжали туда, дом наполнялся жизнью. А теперь он словно осиротел. Много людей приехали просто попрощаться с этой доброй и так внезапно ушедшей женщиной.

Водитель пять раз привлекался к ответственности

На днях суд взял под стражу 23-летнего водителя такси, который совершил это смертельное ДТП. Во время аварии погибло два человека, еще двое получили травмы и находятся в больнице.

На суде Дмитрий Ломакин плакал и говорил (в отличие от сообщения замминистра внутренних дел Антона Геращенко), что он не заснул за рулем, как ему вменяют. Он перестраивался и не заметил припаркованное на остановке авто. Ехал со скоростью 70-80 км в час.

На месте аварии. В городе

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также в соцсетях появилось видео, где якобы Дмитрий хвастается, как он водит автомобиль. Он едет на большой скорости так называемой шахматкой – постоянно перестраиваясь из одной полосы в другую.

Также стало известно, что у водителя нет родителей, а прописан он в квартире у своей тетки.

На суде прокурор сообщил, что в 2020 году водитель пять раз привлекался к административной ответственности: за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости.