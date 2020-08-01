Муж насиловал и унижал украинку 19 лет: она рискнула рассказать правду

Украинка рассказала, как муж бил и насиловал ее 19 лет. metropolisweb.it

Украинка Мила Сафонова заявила, что 19 лет была жертвой семейного насилия. Муж годами унижал ее, бил и насиловал. Женщина терпела ради детей и не имела сил уйти, потому что постоянно была в депрессии.

Только общение с психологом помогло ей уйти от мужа. Сейчас она вынуждена скрываться. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольлте до конца страницы).

По словам женщины, избиения начались через несколько лет после женитьбы. Делал это муж, по ее словам, по меньшей мере раз в три месяца. Их дочери Ларисе сейчас 17 лет, сыну Евгению – 12. Дети говорят, что папа неоднократно бил и их, а потом извинялся.

Кроме того, Мила призналась, что муж принуждел ее к сексу против воли.

"Два раза вечером и утром, если не считать ночь. Это ужасно, это было принудительно, настойчиво. Ему это надо было в обед и вечером. Он говорил, что я скучная. Будил ночам. Ему было все равно, что я сплю", – сказала женщина

Ее муж Сергей утверждает, что слова жены – клевета. И утверждает, что Мила все придумала, чтобы якобы забрать у него квартиру.

"Милу настроили так, чтобы быстрее нажать на меня продать имущество. Совсем не было таких ситуаций относительно избиения, насилия. Как в любой обычной семье у нас были, скажем так, бытовые ссоры. К сожалению, моя жена Мила не совсем здоровый человек", – заявил Сергей.

Насилия во время карантина стало больше

Организации, которые помогают жертвам семейного насилия, говорят, что за время карантина заявок на горячую линию увеличилось в четыре раза. Согласно статистике, лишь небольшой процент пострадавших обращается в полицию и рассказывает об этом.

Психологи же утверждают, что наоборот о насилии нужно говорить, чтобы вырваться от издевательств как можно дальше.

"Многие воспринимают насилие как норму. Это проблема. Люди едва идентифицируют, что в отношении них было применено насилие, особенно в семье. Пусть позже, но это пример ответственности перед собой, детьми и перед обществом. Любое насилие будет повторяться", – отмечает специалист.

В свою очередь, в МВД говорят, что по факту насилия дома с начала года они 65 тысяч выездов. И тенденция увеличивается.

"К полномочиям полиции входит составление срочного запретного предписания, который предусматривает, что обидчик в течение 10 дней не может приближаться к лицу. Обидчика может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности. В рамках административной ответственности – это может быть штраф (от 170 до 340 гривен), общественные работы и админаресте", – объясняют в полиции.

Сейчас Мила с детьми обратилась в полицию. Запретного предписания от правоохранителей пока ей не дали.

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