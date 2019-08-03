"Музейный экспонат": условия в украинском самолете ужаснули Соколову

Украинская журналистка Янина Соколова поделилась впечатлениями от условий в самолете АН-24 украинской авиакомпании "Мотор Січ", который совершает внутренние перелеты по стране.

На своей странице в Facebook она рассказала подробности и опубликовала фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Накланяєм голави і бєрьом канфєткі..." Всегда мечтала посмотреть на выражение лица владельца Motor SC Sich, миллионера Богуслаева, который взял канфєтку и сосет ее на борту самолета своей авиакомпании", – написала журналистка.

Соколову ужаснул украинский самолет

Facebook Янины Соколовой

Facebook Янины Соколовой

Facebook Янины Соколовой

"Есть такое понятие, как летная годность самолёта, которая определяется точно не вами, ценители шторок. Ну и ещё один факт. Ради полетов на Ан-24 в Украину прилетают любители олд-самолётов со всего мира", – возразили ей в комментариях.

Соколова же в ответ написала, что не имеет претензий к надежности легендарного самолета, однако хотела бы получить хотя бы минимальный комфорт, о котором в подобных "музейных экспонатах" речи не идет.

Многие пользователи поддержали журналистку и написали о личном негативном опыте полетов на Ан-24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания "Мотор-Січ" попала в скандал, оставив голодными с десяток пассажиров рейса, в том числе и маленьких детей.

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