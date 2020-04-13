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13 апреля • обновлено в 15:16
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Коронавирус мутирует каждые 4 дня – украинский биолог

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Около 80% населения переносят коронавирусную болезнь в легкой форме или вообще не ощущают каких-либо симптомов недомогания.

Об этом OBOZREVATEL рассказала кандидат биологических наук Надежда Жолобак. Согласно последним исследованиям, рассчитанная скорость мутирования коронавируса – одна нуклеотидная замена приблизительно каждые 4 дня. Это в два раза медленнее, чем известно для вируса гриппа.

"Если говорить о случае на Буковине, где зафиксирована безсимптомная вспышка, то тут дело в том, что если раньше не было возможности проводить широкое тестирование всех возможно заболевших, то теперь начали тестировать больше людей... Эпидемический анализ течения COVID-19 в Китае позволяет сделать вывод, что около 80% населения переносят болезнь в легкой форме, или вообще не ощущают каких-либо симптомов недомогания", – подчеркнула Жолобак.

Коронавирус мутирует каждые 4 дня – украинский биолог

Ученая также добавила, что из 20% заболевших с симптомами заболевания, 3-5% могут столкнуться со сложностями при лечении. У них коронавирусная инфекция может проходить в тяжелой форме.

Стоит отметить, в селе Ломачинцы Сокирянского района Черновицкой области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, во многих случаях – без симптомов. Подтверждено минимум 8 случаев заражения и еще 3 человека – с подозрением на COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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