Мусульманские праздники не объединят Украину: в УПЦ раскритиковали идею Зеленского

Решение президента Украины Владимира Зеленского сделать мусульманские праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными не объединят население нашей страны.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал священник Украинской православной церкви Антоний Демиденко. По его словам, большинство украинцев не понимают их значения.

"В Украине порядка 1% мусульман, а государственные праздники призваны объединять людей. Но как может объединять людей тот праздник, сути которого большинство даже не знает. Он является чуждым нашему народу и нашей культуре. Он принципиально не может объединить людей в нашей стране. Тогда давайте уже праздновать все религиозные праздники", – объясняет священник.

Мусульманские праздники не объединят народ Украины pixabay

Демиденко подчеркивает, что в мусульманских странах никогда не сделают государственным хоть один христианский праздник, а властям стоит обратить внимание на проблемы православных.

"Из того, что сейчас беспокоит, почему не ввести православную культуру в школах. Например, в Германии, Америке и Англии по желанию класса разрешено проводить такие занятия. То есть, когда говорят, что государство и церковь у нас отдельно, они подразумевают запрет, а не то, что такое может быть. Да, это не должно быть обязательно, но есть классы, учителя и родители, которые хотели бы проводить подобные уроки в своих школах", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он планирует подписать указ о признании Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.