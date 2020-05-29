Главная Новости
29 мая • обновлено в 17:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Мусульманские праздники не объединят Украину: в УПЦ раскритиковали идею Зеленского

3.2т
Читать материал на украинском

Решение президента Украины Владимира Зеленского сделать мусульманские праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными не объединят население нашей страны.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал священник Украинской православной церкви Антоний Демиденко. По его словам, большинство украинцев не понимают их значения.

"В Украине порядка 1% мусульман, а государственные праздники призваны объединять людей. Но как может объединять людей тот праздник, сути которого большинство даже не знает. Он является чуждым нашему народу и нашей культуре. Он принципиально не может объединить людей в нашей стране. Тогда давайте уже праздновать все религиозные праздники", – объясняет священник.

Мусульманские праздники не объединят народ Украины

Мусульманские праздники не объединят народ Украины

pixabay

Демиденко подчеркивает, что в мусульманских странах никогда не сделают государственным хоть один христианский праздник, а властям стоит обратить внимание на проблемы православных.

"Из того, что сейчас беспокоит, почему не ввести православную культуру в школах. Например, в Германии, Америке и Англии по желанию класса разрешено проводить такие занятия. То есть, когда говорят, что государство и церковь у нас отдельно, они подразумевают запрет, а не то, что такое может быть. Да, это не должно быть обязательно, но есть классы, учителя и родители, которые хотели бы проводить подобные уроки в своих школах", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он планирует подписать указ о признании Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Лана Устимова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
мусульмане праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
127
38
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги