Лидер Духовного Центра "Возрождение" Владимир Мунтян поздравил украинцев с Днём Независимости:

"Дорогие украинцы, поздравляю вас с праздником - Днём Независимости нашей страны! Хочу пожелать мирного неба, счастья, здоровья вам и вашим близким. Я желаю каждому из вас быть по-настоящему независимым, так как является жизненной необходимостью как для государства, так и для каждого отдельного человека!" – сказал Мунтян.

По его словам, для достижения независимости не надо ждать чьей-то помощи, а самому много работать, ставить перед собой цели и добиваться их.

Владимир Мунтян

"Чем больше людей в Украине будут готовы делиться с теми, кто сегодня нуждается, тем более успешной и независимой станет вся наша стран", - подытожил Мунтян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 24 августа, в Киеве прохошло торжественное празднование Дня Независимости Украины.

Традиционный военный парад на Крещатике в этом году было решено не проводить. Вместо него – Шествие достоинства, в составе которого по украинской столице прошли военнослужащие, врачи и учителя, дипломаты, правоохранители и спасатели. Режиссерами данного мероприятия выступили Алан Бадоев и хореографистка Елена Коляденко.

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