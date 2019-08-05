Мультфильм о возврате Кубани Украине взорвал росТВ

На российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-мультфильма "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

Также в мультфильме в забавном формате показываются преступления большевиков против Украины, а также борьба патриотов против них. Трейлер к новой работе включили в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева после его просмотра буквально взорвалась возмущениями и обвинила Украину в навязывании русофобии детям.

Студия "60 минут" Скриншот видео

"Чтобы усвоили это абсолютно все, включая совсем маленьких, вот таких крошечных украинцев, им покажут мультики про коварную Россию и непобедимых украинских героев. Мы там выступаем в роли вурдалаков. Армия мертвецов – это мы! Вурдалаки – это тоже прекрасные русские люди! В Минобороны Украины, несмотря на то, что мультик детский, вот это вот действо одобрили. Я не очень понимаю, кто в этом контексте агрессор!" – не сдерживала своего негодования в прямом эфире пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США. Столь бурную реакцию у рупоров Кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях.

В свою очередь "Правый сектор" не исключил силовой возврат Кубани, но склонился к тому, что регион сам вернется в состав Украины после падения путинского режима.

Экс-нардеп Александр Ковтуненко заявил, что Украине пригодится Крымский мост, построенный оккупантами. По его словам, именно по нему ВСУ дойдут до Кубани, которую вернут как историческую территорию.

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