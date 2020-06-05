Мукачево затопило из-за сильного ливня: улицы ушли под воду. Видео

Карина Бондаренко Общество 08:53, 5.06.2020 Обновлено: 08:54, 5.06.2020

В четверг, 4 июня, из-за сильного ливня затопило город Мукачево на Закарпатье. Фото и видео непогоды показали местные жители в сети.

Вечером за несколько минут там выпала месячная норма осадков – 54 мм. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Аномальное количество осадков перегрузило ливневую канализацию В результате затопленными оказались Первомайская набережная, улица Небесной сотни и еще десятки других. После дождя машины "плавали" по улицам.

В Мукачево ливень затопил улицы
facebook.com/groups/MukachevoSOS
В Мукачево ливень затопил улицы
Перший кабельний
В Мукачево ливень затопил улицы
fakty.ua

Коммунальные предприятия начали восстанавливать последствия ливня. По прогнозам синоптиков, дожди на Закарпатье в ближайшее время не прекратятся.

В Мукачево ливень затопил улицы
facebook.com/groups/MukachevoSOS
В Мукачево ливень затопил улицы
fakty.ua
В Мукачево ливень затопил улицы
fakty.ua
В Мукачево ливень затопил улицы
podiji.ko.net.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет дождливой. Кратковременные осадки прогнозируют в западных, северных и восточных областях.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украина может вступить в Евросоюз хоть завтра – Ермак

Ляшко раскрыл детали "посиделок" в кафе с Зеленским в Хмельницком

Пресс-секретарь Зеленского Мендель за год заработала почти миллион

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

Вас развели: большинству в ВР плевать на ваше мнение