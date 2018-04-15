Великие свершения всегда требуют времени и тяжелой работы. Все, что даётся просто и легко часто быстро уходит. В такие моменты нам кажется, что удача отвернулась. Но на самом деле, чтобы получить что-то ценное и полезное, добиться успехов в том или ином деле, нужно очень много работать и по-настоящему жить этим. Тогда мы будем излучать свет, с каждым днём становиться духовно богаче и счастливее.

Главное, помнить о том, что любые падения готовят нас к новым взлётам. Если сегодня произошло какое-то событие, которое показалось вам негативным, вполне возможно, что это просто некий трамплин перед значимым прыжком вверх. Поэтому учитесь воспринимать неудачи именно так. Мудрость приходит вместе со способностью быть спокойным. Нужно просто смотреть и слушать. Таким образом мы впитываем только важное и запоминаем самое необходимое. И главное, что это происходит в полном умиротворении, что позволяет обрести не только мудрость, но и привычку быть спокойным и рассудительным. Из любой ситуации мы извлекаем пользу. Пользу в виде опыта. Ничего не проходит бесследно. Очень важно уметь к этому так относиться. Это поможет в будущем принимать верные решения и избегать ошибок.