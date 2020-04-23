"Мрія" доставила в Украину медицинский груз из Китая: встречал лично Зеленский. Видео

В четверг, 23 апреля, в Украину прибыл самолет "Мрія" АН-225 с медицинским грузом из Китая.

Об этом сообщает Офис президента Украины Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мрія" доставила украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы.

"Мрія" доставила в Украину медицинский груз из Китая Скриншот из видео

Глава государства лично встретил борт в аэропорту "Киев-Антонов-2". Перед этим самолет доставил помощь из Китая во Францию и Польшу.

"Мрія" доставила в Украину медицинский груз из Китая Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля украинский самолет-гигант "Мрія" доставил в Польшу из Китая рекордный груз медицинских средств, необходимых для борьбы с COVID-19.

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