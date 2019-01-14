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''Мракобесы с измененной психикой'': в ''ДНР'' забредили о возвращении Украины в ''русский мир''

1.7тЧитать материал на украинском

Писатель-фантаст и экс-главарь террористов "ДНР" Федор Березин заявил, что украинцев нужно вернуть в "русский мир".

Подобным высказыванием он поделился в интервью одному из пропагандистских ресурсов. По словам Березина, жизнь в Украине, якобы, ухудшилась без российского газа.

"Пустовато в холодильнике становится! И батарея без русского газа и донбасского угля не греет… А в деревни продолжают приходить, извините, гробы! Не думаю, что там сильно радуются таким "посылкам", – выразился он.

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Федор Березин

Федор Березин

Википедия

По словам Березина, много украинцев находятся на заработках в РФ, что уже приближает их к "русскому миру". "И они в русской среде находятся, это затрагивает их семьи. Из Европы они тоже возвращаются с деньгами, но понимают, что там им места нет. Сильно европейцами они не становятся", – продолжил он.

Украинцы для России, заявил Березин, потеряны не окончательно. "С молодежью тяжелее, конечно… Четыре года такого воспитания — из них мракобесов делают с измененной психикой. Чем дольше они сами по себе там варятся, тем хуже", – забредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" придумали страшилку об украинских концлагерях для жителей Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Длбйбы😂😂😂😂
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CARGO 100
CARGO 100
"Чем дольше они сами по себе там варятся, тем хуже" А еще хуже будет, когда вода выкипит ...
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