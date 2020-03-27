Можно заразиться COVID-19 повторно через 3-4 месяца: в ЦОЗ заявили, что под угрозой 22 млн украинцев

Коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19, скорее всего, не выработается, а болезнь будет возвращаться ежегодно.

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Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин. Он рассказал, что по данным научных исследований, человек, переболевший коронавирусом, может заразиться им снова уже через 3-4 месяца.

"Коллективного иммунитета у нас не будет, скорее всего. Данные в научных статьях говорят о том, что иммунитет, который формируется после перенесенной инфекции, очень неустойчив. Человек, который заболел однажды, может заболеть через 3-4 месяца повторно. Скорее всего, это та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно", - рассказал он.

При этом он отметил, что из-за эпидемии по разным оценкам может переболеть от 7 до 22 миллионов украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 продолжает мутировать и подстраиваться под организм человека. По мнению экспертов, сейчас он нацелен на распространение, а не на летальность.

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