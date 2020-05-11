Воскресное, о жизни.

Пример первый. Соседка по палате (к счастью, бывшая) – городская бойкая женщина 72 лет. Стильная стрижка, масса подруг, звонящих каждые полчаса. Я сразу представила их всех сидящих на лавочках у подъезда, они нас (хм...)) называют проститутками. Ну, тех, кто стучит мимо высокими каблуками и не удовлетворяет их любопытство подробностями личной жизни. Ну так вот, приехал к этой женщине в палату сын. Единственный, лет около 40. Не женат, детей нет, сдержанный. И она в громком разговоре начинает его подавлять в моем присутствии. Я же пару дней назад - трупик с дырками в животе, встать и выйти не могу.

А она закрывает ему рот, всячески унижает, "а что ты вообще можешь?", "ладно, от тебя не дождешься", "хватит, не говори ерунды". И можно было бы подумать, что он у нее, потерявшей мужа, вырос абсолютно аморфным существом. Но оказалось – он врач, и много лет работает на круизных судах. Но стыдно и горько было почему-то мне. Я не психолог, но мне кажется, он счастлив, когда выходит от такой матери. Он сбегает от нее в эти круизы, где его никто не ломает и не подавляет. И мне, которой до старости очень далеко, очень страшно и стыдно было слышать такой разговор матери с сыном. Она ним не гордится, понимаете?

Пример второй. В общей компании за столом слышу, как достаточно требовательная женщина при всех унижает своего мужчину. У него с приходом новой власти не очень хороши дела с маленьким бизнесом, связанным с овощами. И она обсуждает его предпринимательские качества перед десятком общих знакомых. Заканчивается это тем, что она заявляет: "если и дальше у тебя ничего не получится, пойдешь на стройку работать". И довольно обводит взглядом окружающих. Решила. Не за себя. За него. И еще унизила.

Пример третий. Знаю, что есть перекос в сторону, когда мать сына устраивает на работу. Когда вмешивается в его личную жизнь. Когда пылинки с него сдувает. И это приводит нередко к плачевным результатам. И где она, грань, когда с одной стороны нужно вырастить мужчину - а с другой не сломать его? Где черта, когда нужно поддержать своего любимого - а где незаметно подтолкнуть, или не мучить уже друг друга?

Моя мама работала на нескольких работах, девяностые, голод и неразбериха. И она говорит: "Лена, у нас, матерей, стояла первоочередная задача вас прокормить, одеть и обуть. "И я отдаю дань тем сложным обстоятельствам, когда задача у многих стояла – выжить. Молодой девченкой приползти с работы и принести кусок колбасы, завернутой в коричневую грубую бумагу. И придумать бутерброд ребенку в школу – мне их делали с яичницей, потому что той колбасы хватало на сутки. Это все очень сложно. Но среди всего этого для многих было самым сложным – ПОНЯТЬ того, кого ты растишь. У кого-то не было ни сил, ни времени. У кого-то – желания.

Вообще тема обширная. Но я о мужчинах. С возрастом стала замечать, что отношусь ко многим (взрослым, зрелым) – "это чей -то мальчик". Оторвало ноги парню на Донбассе – это же чей-то мальчишка! Унизила женщина своего мужчину при всех – "это же чей-то мальчишка ". Не поняла, не приняла, сломала – "это же чей-то мальчишка"... И не важно, сколько ему сейчас. 20, 40 или 60. Они выросли и закостенели. И кто-то не смог им сказать "я просто люблю тебя. Любым. Во всех жизненных ситуациях". И та, что рядом, не научилась так же говорить. И так поколение за поколением.

Ладно. Много букв. Смысл в том, что мы ведь способны как создать, так разрушить. Как вырастить сильного, независимого мужчину, так и сломать его волю к победе и достижениям. И тогда одни в старости не сумеют найти для тебя нужные слова, как для матери. А другие перестают любить тебя и уходят.

Наверное, текст о женщинах и нашей судьбе и роли мог бы быть даже более тяжелым. Но я просто услышала разговор. И просто увидела то, как не надо.

Поверьте, вот так с ними – не надо.

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